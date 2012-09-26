به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجید موسوی سه‌شنبه شب در آئین زیر سایه خورشید در شهر چغادک اظهار داشت: امام رضا (ع) بهانه ای برای وحدت است و خاک خراسان به وسعت همه ایران گسترده است و امام هشتم، سلطان خراسان بر همه دل‌ها حکومت‌ می کند.

وی به استقبال پرشور و گرم مردم چغادک اشاره کرد و در ادامه افزود: عشق و محبت شما مردم چغادک به اهل بیت وصف ناشدنی است.

امام جمعه چغادک یادآورشد: در شرایط کنونی که چشم جهان اسلام به ایران است باید باتمام توان تلاش کنیم که ابتدا معارف و سیره ائمه‌معصومین(ع) را در درون کشور نهادینه و سپس درابعاد جهانی گسترش دهیم تا زمینه را برای ظهور منجی عالم حضرت مهدی(عج) فراهم سازیم .

موسوی به خصوصیات امام رضا (ع) اشاره و تصریح کرد: ثامن الحجج نعمت بزرگ خداوند برای ایرانیان است.

وی به اعزام و بدرقه زوار حرم حسینی در هشتم صفر سال جاری اشاره کرد و گفت: سال گذشته نزدیک به 700 نفر از مردم شهر چغادک به کربلا اعزام شدند و ثبت اعزام امسال از ماه مبارک رمضان آغاز شده است.

در ادامه مراسم بسته های متبرک رضوی بین مردم توزیع شد و خادمین ضمن قرائت صلوات خاصه توسط حسنعلی زاهد مقدم ، علی غریب حسینی و احمد شخصی خازنی که استقبال بی نظیرهزاران هزار نفر از مردم ولایتمدارشهر چغادک برگزار شد به بیان کرامت و مداحی در وصف امام هشتم پرداختند.

مردم ولایت‌مدار و محبان اهلبیت شهر چغادک که با حضور امام جمعه و شهردار شهر، روحانیون، اصناف، هیئت های مذهبی برگزار شد، با در دست علم و پرچم و با شعار لبیک یا رضا جان و چاوشی خوانی و برپایی ایستگاه صلواتی از ورودی شهر به استقبال خدام آمده بودند و تا مسجد حضرت زهرا خادمین حرم رضوی را همراهی کردند و در ادامه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، پرچم حرم امام رضا علیه السلام در مسجد حضرت زهرا (س) چغادک به اهتزاز درآمد.