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۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۹

حضور کاروان زیر سایه خورشید روی عرشه ناوچه شهید نقدی در بوشهر

حضور کاروان زیر سایه خورشید روی عرشه ناوچه شهید نقدی در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: کاروان زیر سایه خورشید بر روی عرشه ناوچه شهید نقدی در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس، مورد استقبال ویژه مقامات منطقه دوم نیروی دریایی ارتش در بوشهر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خادمان امام رضا(ع) در قالب یک تیم سه نفره برای اجرای برنامه از ناوچه شهید نقدی برای پخش زنده شبکه شما و اول سیما و شبکه استانی حضور یافتند.

خدام حرم امام رضا(ع) پس از استقبال به تشریح برنامه جشن ملی زیر سایه خورشید که در کشور به همت آستان قدس رضوی و در استان ها با همکاری هیئت های مذهبی و کانون ها برگزار می‌شود پرداخت.

در ادامه یک نفر از خدام صلوات خاصه امام رضا (ع) را در برنامه زنده سیمای ملی ایران قرائت کرد.

در پایان مراسم بسته های متبرک رضوی بدست خدام امام رضا (ع) بین افسران ناوچه شهید نقدی و حضار توزیع شد.

کد مطلب 1705282

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