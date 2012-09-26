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۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۰

بیروتی در گفتگو با مهر:

پارک بزرگ جاشو گناوه آبان‌ماه افتتاح می شود

پارک بزرگ جاشو گناوه آبان‌ماه افتتاح می شود

گناوه - خبرگزاری مهر: شهردار بندر گناوه گفت: پارک بزرگ محله‌ای جاشو در محله سر خور گناوه آبان ماه امسال به بهره برداری می رسد.

علی بیروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، اظهار داشت: این پارک که در خیابان ملوان واقع است به دلیل اشتغال اکثر ساکنان این خیابان به شغل ملوانی و دریانوردی به نام پارک جاشو نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: این پارک محله ای با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات استانی شهرداری گناوه در حال  احداث است.

شهردار بندر گناوه سپس به بیان امکانات موجود این پارک پرداخت و گفت: در این پارک وسایل بازی کودکان، ست های ورزشی و...موجود است و همچنین در این پارک توجه خاصی به فضای سبز شهری شده است.

بیروتی گفت: سعی کرده‌ایم با کاشت چمن و انواع نهال های بومی و غیر بومی متناسب با خاک این منطقه، نسبت به فضای سبز این منطقه نگاهی ویژه داشته باشیم چرا که خاک این منطقه به دلیل سطح بالای آب‌های زیرزمینی عاری از هر گونه مواد غنی خاک است.

مسئول واحدعمران و نظارت بر پروژه‌های شهرداری گناوه نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت:  با بهره برداری از این پارک محیطی آرام و دلپذیر برای ساکنان خیابان ملوان واقع در محله سرخور بندر گناوه فراهم خواهد شد.

عباس جوکار در ادامه اظهار داشت: به دلیل وجود ساختمان‌های مسکن مهر در این خیابان و نزدیکی آن به پایانه مسافربری خارگ، پارک محله ای جاشو که در مجاورت پارک خور بندرگناوه است میزبان میهمانان شهر گناوه در ایامی که حجم زیادی مسافر به گناوه سفر می کنند، خواهد بود.

کد مطلب 1705283

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