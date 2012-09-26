طرح جامع خطرپذیری بخش امداد و نجات و آموزش همگانی ارومیه تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شریف نژاد سه شنبه شب در اولین جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی شهرستان ارومیه باید تلاش شود تا با برنامه ریزی های کارشناسی و با همکاری اعضای کارگروه تخصصی از انجام کارهای موازی و تکراری در زمینه مدیریت بحران جلوگیری شود.

وی بر نقش فرهنگ سازی و آموزش همگانی برای آحاد مردم برای امداد و نجات و کمک های اولیه و ایمنی تاکید کرد و اظهارداشت: ارائه روش های نوین آموزش در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند.

شریف نژاد با بیان اینکه تجربیات بدست آمده در مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه باید در حوادث احتمالی آینده بکارگیری شود، خواستار ارائه آموزش های لازم در این زمینه برای بخشداریها و ادارات و عموم مردم شهرستان ارومیه شد.

فرماندار شهرستان ارومیه قدرت تحرک سریع در حوادث غیر مترقبه را از اولویت های نیروهای امداد رسانی عنوان کرد و افزود: نیروهای امدادی استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه از قدرت و سرعت جابجایی مناسبی در حوادث غیرمترقبه برخوردار هستند و این موضوعی بود که در حادثه زلزله آذربایجان شرقی و سیلاب منطقه نازلو کاملا مشهود بود.

وی درابتدای این جلسه با اشاره به اعتراضات اخیر یهودیان سرزمین های اشغالی در واکنش به هتک حرمت پیامبر اسلام (ص) گفت: توهین و بی احترامی به مقدسات ادیان الهی موضوعی است که تمام پیروان دین های مختلف درجهان آن را محکوم دانسته و همواره در مقابل چنین حرکت های ناشایستی عکس العمل قاطعانه ای از خود نشان داده اند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه نیز دراین جلسه اولویت اصلی کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی را آموزش به صورت چهره به چهره عنوان کرد و از بخشداران خواست تا با تشکیل گروه های ده نفره در بخشداریها آموزش های لازم را در این زمینه در اختیار عموم مردم قرار دهند.

در ادامه این جلسه کارشناسان و اعضای کارگروه در خصوص چگونگی آمادگی برای مدیریت بحران، آموزش و فرهنگ سازی در عموم مردم خصوصا در مدارس، دانشگاه ها و ادارات، تجهیز نیروهای امدادی به تجهیزات مدرن امدادرسانی، استقرار نیروهای امدادی و آتش نشانی در بخش های مختلف شهرستان، جمع آوری اطلاعات جغرافیایی و شناسایی مناطق پرخطر و... به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.