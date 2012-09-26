حضور 250 هنرمند شاخص موسیقی کشور در جشنواره "بیت و حیران"سردشت

کاوه حیاک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفتمین جشنواره سراسری موسیقی "بیت و حیران" 9 الی 11 آبان ماه سالجاری در سردشت برگزار می شود افزود: این هنرمندان و در بخش های انفرادی تکخوانی مقام، بیت، لاوک، حیران، بند، عاشیقی، آواهای محلی، هوره و تکنوازی سازهای زهی، بادی و کوبه ای هنرنمایی می کنند.

وی اجراهای آیینی، سنتی، مقامی و محلی مناطق مختلف توسط گروه های راه یافته را از دیگر بخش های این جشنواره سراسری عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت ادامه داد: در پایان این جشنواره که با حضور شخصیت های برجسته کشوری و استانی در سردشت برگزار می شود از هشت پیشکسوت موسیقی فولکلور و 30 نفر رتبه های ممتاز بخش انفرادی و سه گروه ممتاز بخش گروهی با اهدای جوایز نفیس، لوح افتخار و تندیس جشنواره تجلیل به عمل خواهد آمد.

حیاک ادامه داد: این جشنواره با هدف تقویت، بسط و گسترش فرهنگ غنی موسیقی بومی و فولکلور نواحی مختلف کشور، شناسایی و مورد حمایت قرار دادن استعدادهای جوان موسیقی، ایجاد فضای رقابتی سالم با هدف تزریق شور و نشاط و تولید آثار فاخرتوجه به ارتقای تدریجی و هرچه بهتر سطح هنر بیت و حیران و موسیقی محلی و جلوگیری از فراموشی و نابودی هنرهای اصیل ملی برگزاری می شود.

واژه های بیت و حیران دو گونه از آوازهای کردی هستند که هم از نظر گردش ملودی و هم از نظر مفاهیم اشعار با هم تفاوت دارند. البته واژه بیت مختص کردها نیست و در نقاط دیگر ایران نظیر بوشهر و آذربایجان هم وجود دارد ولی حیران منحصرا در فرهنگ کردی تعریف می شود، معنای تحت الفظی آن می شود آواز دلدادگی و سرگشتگی.