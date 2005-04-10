تشكيل كابينه نجات ملي نيازمند دادن امتياز است / گفتگوها براي حضور فهرست العراقيه در كابينه جديد ادامه دارد / نخست وزير جديد بيش از يك معاون خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري رويترز، هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق گفت:" ميزان نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي در مجمع ملي عراق، معيار اصلي براي تشكيل كابينه انتقالي آينده عراق است."



زيباري در كنفرانس مطبوعاتي كه امروز يكشنبه دربغداد برگزار كرد، گفت:" اعضاي گروهها وتشكل هاي سياسي كه در انتخابات مجمع ملي عراق به پيروزي رسيدند و توانستند فراكسيون هاي معين را در اين مجمع ايجاد كنند، استحقاق انتخاب شدن و داشتن نمايندگاني در كابينه دارند را و حق آنهاست كه به شكل عادلانه اي در كابينه آتي عراق حضور داشته باشند."



يادآور مي شود جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان عراق و كانديداي فهرست ائتلاف كردها در مجمع ملي، هفته گذشته از سوي اعضاي اين مجمع براي برعهده گرفتن رياست جمهوري جديد عراق انتخاب شد.



طالباني روز پنجشنبه گذشته نيز ابراهيم جعفري رئيس حزب الدعوه اسلامي و كانديداي فهرست شيعيان را مامور تشكيل كابينه جديد كرد.



زيباري كه پيش بيني مي شود پست قبلي خود در كابينه اياد علاوي را در دولت آتي عراق نيز برعهده گيرد، افزود:"گفتگوهاي فهرست هاي انتخاباتي كردها و شيعيان براي حضور و مشاركت اعضاي فهرست العراقيه به رياست اياد علاوي نخست وزير فعلي در كابينه جديد ادامه دارد."



فهرست اياد علاوي درانتخابات 30 ژانويه مجمع ملي عراق در رتبه سوم توانست 40 كرسي اين مجمع را در اختيار خود بگيرد اما تاكنون از مشاركت در كابينه آتي سرباز زده است.



زيباري ادامه داد:" ما درفهرست انتخاباتي ائتلاف كردها و فهرست ائتلاف عراق يكپارچه (شيعيان) داراي تصور مشترك در وجود نياز فراواني به مشاركت فهرست العراقيه در كابينه جديد و تشكيل دولت وحدت ملي به معني واقعي كلمه داريم."



وي افزود:" نشانه هايي را كه در دو روز گذشته از فهرست العراقيه دريافت كرده ايم، تشويق كننده و بسيار مثبت بوده است."



وزير امور خارجه عراق تصريح كرد: "روند تشكيل كابينه هنوز به اتمام نرسيده اما در مراحل نهائي قرار دارد؛ توزيع پست هاي وزراتي و ارشد براي تشكيل كابينه آينده براساس ميزان حضور نمايندگان تشكل هاي سياسي در مجمع ملي عراق صورت مي گيرد."



وي تاكيد كرد:" درهمين چارچوب بايد از خواسته هاي خود كوتاه آمد و امتيازهايي را به شكل دوجانبه ارائه كرد تا به شكل توافقي كابينه نجات ملي شكل گيرد."



زيباري ادامه داد:" برهمين اساس، موضوع تعداد معاونان نخست وزير كه مورد اختلاف ميان دو فهرست كردها وشيعيان بود، به پايان رسيد و نخست وزير جديد عراق نيز بيش از يك معاون خواهد داشت كه مورد توافق كامل قرار گرفت."