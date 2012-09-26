برگزاری نمایشگاه فرش ایران در برونئی/ صادرات فرش به 100 کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاح این نمایشگاه 3 روزه گفت : فرش ایرانی با تنوع فوق العاده ادر طراحی ، رنگ ، اندازه و بافت بخشی اساسی از فرهنگ و هنر ایران است که قدمت آن به ایران باستان باز می گردد.

محمد رضا آشتیانی با اشاره به اینکه درحال حاضر تولید فرش ایران سالانه حدود 3/5 میلیون متر مربع است ، افزود : فرش دستباف ایرانی امروزه به بیش از یکصد کشور جهان صادر می شود.

خبربرگزاری نمایشگاه فرش ایرانی که روز دوم آن همزمان با مراسم ازدواج دختر سلطان برونئی شده بود، بازتاب گسترده ای در رادیو، تلویزیون و مطبوعات این کشورداشت.