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۵ مهر ۱۳۹۱، ۴:۳۹

با حضور سفیر ج.ا.ایران؛

برگزاری نمایشگاه فرش ایران در برونئی/ صادرات فرش به 100 کشور جهان

برگزاری نمایشگاه فرش ایران در برونئی/ صادرات فرش به 100 کشور جهان

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نمایشگاه فرش ایرانی به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر فرهنگ ، جوانان و ورزش برونئی ، دیپلمات های مقیم و برخی از مقامات محلی در بندرسری بگاوان پایتخت این کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاح این نمایشگاه 3 روزه گفت : فرش ایرانی با تنوع فوق العاده ادر طراحی ، رنگ ، اندازه و بافت بخشی اساسی از فرهنگ و هنر ایران است که قدمت آن به ایران باستان باز می گردد.

محمد رضا آشتیانی با اشاره به اینکه درحال حاضر تولید فرش ایران سالانه حدود 3/5 میلیون متر مربع است ، افزود : فرش دستباف  ایرانی امروزه به بیش از یکصد کشور جهان صادر می شود.

خبربرگزاری نمایشگاه فرش ایرانی که روز دوم آن همزمان با مراسم ازدواج دختر سلطان برونئی شده بود، بازتاب گسترده ای در رادیو، تلویزیون و مطبوعات این کشورداشت.

کد مطلب 1705290

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