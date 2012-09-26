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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

فامیل کریمی:

تئاتر انتقال دهنده فرهنگ و تمدن ملت ها به یکدیگر است

تئاتر انتقال دهنده فرهنگ و تمدن ملت ها به یکدیگر است

نهاوند - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: تئاتر انتقال دهنده فرهنگ و تمدن ملت ها به یکدیگر است.

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر فامیل کریمی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان همدان که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند برگزار شد، اظهار داشت: تئاتر زمانی ارزش و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند که پیام و رسالت خود را به جامعه منتقل کند.

وی گفت: تئاتر همچون حقیقتی آشکار و تاثیر گذار می تواند، آیینه نمایانگر مفاهیم و موضوعات مختلف باشد.

فامیل کریمی با بیان اینکه در این میان مفهوم، هر چقدر انسانی تر و والاتر انتخاب شود، رسانه ارتباطی تئاتر نیز قدرت تاثیر گذاری و اهمیت و ارزش بیشتری پیدا می کند.

وی با بیان اینکه تئاتر میتواند سرمنشأ یک حرکت و تحول در جامعه باشد و جامعه را از در جا زدن و خستگی نجات دهد، گفت: تئاتر با روح و درون آدمی ارتباط برقرار می کند و گاه می تواند انسان را به سمت حرکتی مقدس و الهی هدایت کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: مفهوم دفاع به عنوان موضوعی معنوی و انسانی در همه دوران ها و در هر فرهنگ و تاریخی جایگاه و ارزش مخصوص به خود را دارد و تئاتر می تواند فرهنگ و تأثیر ارزش های والای هشت سال دفاع مقدس را در قالب نمایش در معرض قضاوت نسل های جوان قرار دهد.

وی با بیان اینکه تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن علیه ارزش ها و عقاید و باورهای مردم کشور ایران را به عنوان یک واقعیت قبول داریم، گفت: فضای جنگ نرم دشمن فضای براندازی است و به همین خاطر مدیران باید به اصالت اصلی تئاتر بازگشت کنند.

فامیل کریمی اظهار داشت: هنر و هنرمند هنگامی که در شرایط سخت و تنگنا قرار می گیرد قابلیت های خود را بهتر نشان می دهد و نقش خود را به خوبی ایفا می کند که آثار هنری مربوط به دوران دفاع مقدس گویای این مطلب است.

کد مطلب 1705291

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