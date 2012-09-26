خانه تاریخی "خالو میرزای عقدا" هتل شد/ تلاش جوان عقدایی به بار نشست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سپری کردن کوچه پس کوچه های در هم تنیده و طولانی که ژرفای تاریخ را به یاد می آورد، درب چوبی تراش خورده از چوب کهن در میان دیوار قطور کاهگلی خودنمایی می کند.

آنگاه که درب چوبی را به کناری هل می دهی، خنکا و سایه سار طاق بلند هشتی در ظهر کویر، رخسار آدمی را نوازش می دهد.

فضای هشتی همچون ستاره ایست دنباله دار که گویی از آسمان پرستاره کویر به دور افتاده و دنباله آن راهرویی است که انسان را به قلب تاریخ می برد.

خانه خالو میرزای عقدا، یک خانه چهار ایوانی با معماری اصیل ایرانی است. این خانه به خالو میرزا که یکی از بزرگان و ثروتمندان عقدا بوده، نسبت داده می شود و قدمت آن به دوره ایلخانی باز می گردد.

فضاهای خانه شامل هشتی، راهرو، حیاط، مطبخ، تالار، ایوان و اتاق هاست. 10 خانه در درون هر صفه به صورت متقارن بنا شده و فضاهای داخلی با طاق و تویزه های بلند و طاقچه های بسیار همراه با بوی دلنشین کاهگل و لحاف کرسی اتاق ها، تو را به قصه های هزار و یکشب مادربزرگها رهسپار می کند.

تکرار قصه های هزار و یکشب در خانه محلی خالو میرزا...

این خانه محلی که البته هتلی است اما بانی آن دوست ندارد نام هتل بر آن نهد، بسیار با سلیقه، سلیقه ای که در آن پایبندی به سنتها و آداب و رسوم موج می زند‌، تزئین شده است.

گرچه هنوز بخشهایی از این خانه محلی نیمه کاره است اما همین اتاقهای موجود هر یک به زیبایی آراسته شده است.

هر اتاق به رنگی از پارچه های الوان قدیمی، سبز و آبی و قرمز و ... . در میانه هر اتاق یک کرسی و اطراف آن پشتی های سنتی.اتاق ها مفروش از فرشهای قدیمی و خوش نقش و طاقچه های هر اتاق مملو از ظرف و ظروف قدیمی که به گفته جوان عقدایی، هریک از آنها را با زحمت و درخواست از خانواده های قدیمی عقدا جمع آوری کرده تا اینجا تاریخی زنده از زادگاهش باشد.

هرچه از فضا و زیبایی های آن، تلفیق معماری سنتی با چینش هایی که در عمق جان انسان نفوذ می کند، گفته شود باز هم کم است و باید حداقل یک شب مسافر این خانه تاریخی که به دستان چند جوان فعال و ساعی و اصیل به هتل تبدیل شده باشی تا عمق زیبایی های یک زندگی سنتی را دریابی.

اما احداث این هتل یا به عبارتی خانه محلی حکایت جالبی دارد، حکایتی از جوانی که دست خالی و بدون حمایت مسئولان تنها به عشق معرفی زادگاهش اقدام به بهسازی خانه تاریخی خالو میرزا کرده و پس از تلاشهای طولانی که شنیدن آن خالی از لطف نیست، این خانه را به هتل تبدیل کرده است.

وقتی برای رسیدن به هدف از توریستهای آلمانی هم کار کشیدم.....

وقتی پای صحبتهایش نشستیم که برایمان بگوید چگونه این خانه را به هتل تبدیل کرده از بهت وامانده بودیم او دست تنها بود و بی پول اما برای اینکه به هدفش برسد حتی از توریستها هم کار کشیده بود.

محمدرضا امامی برایمان گفت که وقتی این هتل تازه در حال ساخت بود، تو توریست آلمانی به اینجا آمدند و در یکی از اتاق ها تقریبا کارش تمام شده بود، اقامت کردند.

توریستها که یک زن و شوهر بودند، می گفتند ما دوست داریم کمتر هزینه کنیم اما همه جای یزد را بگردیم.

امامی به آنها پیشنهاد داده بود که برای من کار کنید در عوض اتاق و غذای شما مجانی است و این گونه بود که دو توریست آلمانی آجر می آوردند، کاهگل درست می کردند و .... .

امامی اما مشکلات ریز و درشت بسیاری را پشت سر گذاشته با این وجود مصمم ایستاده و می خواهد هتلش را تکمیل کند تا زیرساختی از گردشگری در شهرش فراهم کند.

دو کارگر او به فاصله چند ماه از داربست به زمین افتادند و علاوه بر اینکه کارش ماه ها خوابید، درگیر کارهای آنهاست. با این وجود از پا ننشسته و خودش با این رشته اصلیش پرستاری است، هم کارگر است و هم کارفرما و اغلب کارهای ساخت و ساز را خودش انجام داده و از انجام آن هیچ ابایی هم نداشته است.

حال این هتل تا حد زیادی به ثمر نشسته از 10 اتاق پیش بینی شده، شش اتاق تکمیل شده و از نوروز 91 پذیرای مسافران نوروزی بوده است.

این فضای زیبا را با اتاق های بزرگ از شبی 20 تا 50 هزار تومان در اختیار گردشگران قرار می دهد و ده ها برنامه برای اقامت در این خانه محلی پیش بینی کرده که بسیار جذاب و دلنشین است.

رصد ستاره ها، کویرنوردی و .... برنامه های امامی برای مسافران خانه محلی خالو میرزا

گشت شبانه در کویر برای رصد ستاره ها، گشت شهری با راهنما، گشت و گذار به سایت های پارس بانو، چک چک اردکان، میبد، خرانق، قلعه خرگوش و تالاب گاوخونی، کویرنوردی، شترسواری و اسب سواری و ... همه و همه از برنامه هایی است که اغلب خود راهنمای تور آن و گرداننده برنامه هاست.

مسئولان برای حمایتم 10 میلیون تومان وام دادند/ تاکنون 100 میلیون برای این خانه تاریخی هزینه شده

امامی به خبرنگار مهر می گوید: تنها حمایتی که از ما شده، 10 میلیون تومان وام بوده اما برای این فضا واقعا با 10 میلیون تومان نمی شود کاری کرد.

امامی برای ساخت این خانه محلی تاکنون 100 میلیون تومان هزینه کرده و برای تکمیل آن به 150 میلیون تومان دیگر نیاز دارد تا بتواند این خانه محلی را به ظرفیت اسکان واقعی اش برساند.

محمدرضا امامی؛ جوان پرستاری که بخاطر عشق به عقدا از وجودش برای معرفی آن هزینه کرده است

جوان بسیار پیگیری است و بارها و بارها به استانداری و فرمانداری و بخشداری و شهرداری و حتی دفاتر خبرگزاری ها و روزنامه ها در تهران برای تبلیغ شهرش نه هتلش، مراجعه کرده است.

آرزوی اصلی بزرگ او این است که عقدا یک روز به جایگاه واقعی خودش برسد و با معرفی کامل و دقیق از این شهر، این شهر زمانی مقصد گردشگران داخلی و خارجی باشد که البته خبرگزاری مهر او را در این هدف همراهی خواهد کرد.

برنامه های زیبای بسیاری برای اجرا دارد که به طور قطع برای همه گردشگران سرگرم کننده و البته جذاب خواهد بود اما در گزارش های بعدی مهر به آن پرداخته خواهد شد.

امید می رود مسئولان به ویژه مسئولان اردکان و بخش عقدا، از جوانانی نظیر این جوان عقدایی حمایت کنند تا شعار حمایت از جوانان و توسعه زیرساختهای گردشگری که این روزها به لقلقه زبان برخی مسئولان تبدیل شده، روزی به بار بنشیند.

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گزارش: نیره شفیعی پور

عکس: مسعود ساکی