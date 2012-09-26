  1. ورزش
۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۷

هفته پنجم بوندس لیگا/

برتری قاطع بایرن مونیخ مقابل ولفسبورگ/ دورتموند متوقف شد

برتری قاطع بایرن مونیخ مقابل ولفسبورگ/ دورتموند متوقف شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ سه شنبه شب در آغاز هفته پنجم رقابت‌های بوندس‌لیگا مقابل ولفسبورگ به یک برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در زمین خود مقابل ولفسبورگ به برتری پرگل 3 بر صفر رسید. برای بایرن در این دیدار "باستین شواین اشتایگر" در دقیقه 24 و "ماریو ماندزوکیچ" در دقایق 57 و 65 گلزنی کردند.

دورتموند، مدافع عنوان قهرمانی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته مقابل اینتراخت فرانکفورت متوقف شد. "استفان آیگنر" (49)، "تاکاشی اینویی" (51) و "اندرسون" (73) برای اینتراخت گل زدند و گل‌های دورتموند را "لوکاژ پیژک" (24)، "مارکو ریوس" (28) و "ماریو گوتزه" (54) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای روز گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* گروتر فورث صفر - فورتونا دوسلدورف 2
* شالکه صفر چهار 3 - ماینتس صفر

هفته پنجم رقابت‌های بوندس‌لیگا امروز با برگزاری بازی‌های زیر به پایان می‌رسد:
* آگسبورگ - بایرلورکوزن
* فرایبورگ - وردربرمن
* هانوفر - نورنبرگ
* مونشن گلادباخ - هامبورگ
* اشتوتگارت - هوفنهایم

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 15 امتیاز
2- اینتراخت فرانکفورت 13 امتیاز
3- شالکه 10 امتیاز
4- فورتونا دوسلدورف 9 امتیاز
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16- هوفنهایم 3 امتیاز
17- اشتوتگارت 2 امتیاز
18- آگسبورگ یک امتیاز

کد مطلب 1705302

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