برتری قاطع بایرن مونیخ مقابل ولفسبورگ/ دورتموند متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در زمین خود مقابل ولفسبورگ به برتری پرگل 3 بر صفر رسید. برای بایرن در این دیدار "باستین شواین اشتایگر" در دقیقه 24 و "ماریو ماندزوکیچ" در دقایق 57 و 65 گلزنی کردند.

دورتموند، مدافع عنوان قهرمانی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته مقابل اینتراخت فرانکفورت متوقف شد. "استفان آیگنر" (49)، "تاکاشی اینویی" (51) و "اندرسون" (73) برای اینتراخت گل زدند و گل‌های دورتموند را "لوکاژ پیژک" (24)، "مارکو ریوس" (28) و "ماریو گوتزه" (54) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای روز گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* گروتر فورث صفر - فورتونا دوسلدورف 2

* شالکه صفر چهار 3 - ماینتس صفر

هفته پنجم رقابت‌های بوندس‌لیگا امروز با برگزاری بازی‌های زیر به پایان می‌رسد:

* آگسبورگ - بایرلورکوزن

* فرایبورگ - وردربرمن

* هانوفر - نورنبرگ

* مونشن گلادباخ - هامبورگ

* اشتوتگارت - هوفنهایم

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 15 امتیاز

2- اینتراخت فرانکفورت 13 امتیاز

3- شالکه 10 امتیاز

4- فورتونا دوسلدورف 9 امتیاز

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16- هوفنهایم 3 امتیاز

17- اشتوتگارت 2 امتیاز

18- آگسبورگ یک امتیاز