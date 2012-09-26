برتری قاطع بایرن مونیخ مقابل ولفسبورگ/ دورتموند متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در زمین خود مقابل ولفسبورگ به برتری پرگل 3 بر صفر رسید. برای بایرن در این دیدار "باستین شواین اشتایگر" در دقیقه 24 و "ماریو ماندزوکیچ" در دقایق 57 و 65 گلزنی کردند.
دورتموند، مدافع عنوان قهرمانی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته مقابل اینتراخت فرانکفورت متوقف شد. "استفان آیگنر" (49)، "تاکاشی اینویی" (51) و "اندرسون" (73) برای اینتراخت گل زدند و گلهای دورتموند را "لوکاژ پیژک" (24)، "مارکو ریوس" (28) و "ماریو گوتزه" (54) به ثمر رساندند.
در سایر دیدارهای روز گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* گروتر فورث صفر - فورتونا دوسلدورف 2
* شالکه صفر چهار 3 - ماینتس صفر
هفته پنجم رقابتهای بوندسلیگا امروز با برگزاری بازیهای زیر به پایان میرسد:
* آگسبورگ - بایرلورکوزن
* فرایبورگ - وردربرمن
* هانوفر - نورنبرگ
* مونشن گلادباخ - هامبورگ
* اشتوتگارت - هوفنهایم
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 15 امتیاز
2- اینتراخت فرانکفورت 13 امتیاز
3- شالکه 10 امتیاز
4- فورتونا دوسلدورف 9 امتیاز
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16- هوفنهایم 3 امتیاز
17- اشتوتگارت 2 امتیاز
18- آگسبورگ یک امتیاز
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