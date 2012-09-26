نگران تسری جنگ طایفه ای سوریه به ترکیه و اردن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگو با شبکه های PBS (پی.بی.اس) و CBS (سی.بی.اس) آمریکا در پاسخ به این سوال که ایران چه کمکی می تواند به پایان درگیری ها در سوریه داشته باشد؟ گفت : شرایط امروز سوریه بسیار پیچیده شده و عوامل متعددی به ایفای نقش منفی در این کشور اصرار دارند اما جمهوری اسلامی ایران دیدگاه روشنی درباره این کشور داشته و معتقد است ملت سوریه حق دارند از آزادی ، عدالت ، احترام و حق انتخاب برخوردار باشند.

رییس‌جمهور با بیان اینکه ایران بیش از زمان فعلی، نگران آینده سوریه است، افزود: بر اساس تکلیف جنبش عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران به دنبال تشکیل یک گروه تماس برای رایزنی با طرف های درگیر در سوریه بوده و تلاش می‌کند علاوه بر کشورهای ایران، مصر، ترکیه و عربستان کشورهای دیگر را نیز به این گروه ملحق کند.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا از سوی ایران به سوریه سلاح ارسال می‌شود؟ اظهار داشت : اگر سوریه بخواهد سلاح تهیه کند، دوستان بسیار زیادی در عرصه بین المللی دارد که قبل از ایران این کار را انجام می‌دهند؛ ایران روابط تاریخی و بسیار نزدیکی با سوریه دارد و معتقد است هر کسی در هر یک از طرف های درگیر کشته شود یکی از دوستان ایران بوده است.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زمانی فرا خواهد رسید که ایران ، روسیه و چین از رییس‌جمهور سوریه بخواهند که از قدرت کناره گیری کند؟ تصریح کرد: آیا شما معتقد هستید دیگران باید برای سوریه و آینده این کشور تعیین تکلیف کنند؟ ایران معتقد است بهترین کمک به سوریه آن است که گروه‌های درگیر را به تفاهم رسانده و مقدمات برگزاری یک انتخابات آزاد فراهم شود تا مردم سوریه درباره آینده خود تصمیم بگیرند.



دکتر احمدی‌نژاد در واکنش به این موضوع که کشورهای غربی ایران را متهم به ارسال پول و سلاح به سوریه می‌کنند، خاطر نشان کرد : در محیط بین الملل هر کسی می تواند دیگری را به راحتی متهم کند اما به نظر شما آیا این کار کمکی به حل مشکل خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه راضی نمی شود ملت سوریه که دارای اشتراکات فرهنگی و مذهبی با ملت ایران است در درگیری ها کشته شوند.



رییس‌جمهور ادامه داد: وقتی طرف های درگیر در سوریه یکدیگر را می‌کُشند دیگر مهم این نیست که چه کسی پشتیبان کدام طرف است؛ بلکه مهم این است که درگیری ها و کشتار هر چه سریعتر متوقف شده و سوریه به میدان تسویه حساب دیگران تبدیل نشود.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا اگر دولت کنونی سوریه سقوط کند، ایران بهترین دوست خود را در منطقه از دست داده است؟ گفت: ایران با تمام کشورهای منطقه دوست بوده و امروز دوستان جدیدی نیز در منطقه پیدا کرده است؛ ایران کشور بزرگی بوده و نگران آن است که جنگ طایفه ای در سوریه به این زودی ها پایان نیافته و به کشورهای همسایه مثل ترکیه ، اردن و دیگر کشورها تسری یابد.



رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چشم انداز گفت و گو ها با 1+5 را چگونه می بینید؟ اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران اگر امیدی به موفقیت این گفتگوها نداشت در آنها شرکت نمی‌کرد، اما معتقدیم این موضوع با بحث های فنی و حقوقی به نتیجه نمی رسد چرا که موضوع هسته‌ای ایران سیاسی بوده و فنی و حقوقی نیست.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که اگر ایران برای ساخت سلاح هسته ای تلاش نمی کند چرا بازرسی های آژانس را محدود کرده است؟ تصریح کرد: به نظر شما امروز بمب اتم به چه دردی می خورد و آیا این عاقلانه است که کشوری تصور کند با ساختن یک بمب اتم می تواند با هزاران بمب اتم مدرن آمریکا مقابله کند؟ ایران هم به لحاظ اخلاقی و اعتقادی و هم به لحاظ سیاسی با ساخت بمب اتم مخالف است.



رییس‌جمهور افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی مکرراً از تاسیسات هسته ای ایران بازرسی کرده ولی بالاخره کار آژانس هم باید تابع قانون باشد و این نهاد بین المللی نمی تواند فراقانونی عمل کند در حالی که درخواست های آژانس از ایران فراقانونی است.



دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که انرژی هسته ای را فقط برای مصارف صلح آمیز می خواهد و اگر تعدادی از سران کشورهای غربی این حرف را قبول نمی‌کنند اصراری بر قانع کردن آنان وجود ندارد چرا که این دولت ها از 33 سال پیش به مقابله با ملت ایران برخاسته‌اند و مخالفت‌های آنان پدیده جدیدی نیست .



رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که اگر گفتگوهای ایران با 1+5 به نتیجه نرسد و رژیم صهیونیستی بخواهد به ایران حمله کند واکنش متقابل ایران چه خواهد بود، گفت: ایران کاملاً قادر به دفاع از خودش است و اساساً صهیونیست ها را در محاسبات سیاسی خود به حساب نمی آورد.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به طور مداوم ایران را تهدید می‌کند، اظهار داشت: این سوال وجود دارد که چرا جامعه جهانی در برابر این تهدیدها سکوت کرده و اجازه می دهد رژیم صهیونیستی برای دیگران تعیین تکلیف کرده و خط قرمز ترسیم کند.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ساکنان سرزمین های اشغالی تصور می کنند ایران می خواهد آنها را از بین ببرد، آیا این واقعیت دارد؟ با طرح این موضوع که آیا هر کس می تواند بر اساس تصورات خود دیگران را متهم کند؟ اظهار داشت: ایران هیچگاه صهیونیست ها را تهدید نکرده بلکه خواسته ملت ایران آن است که اشغالگری، جنگ افروزی، کشتن زنان و کودکان و آواره کردن مردم از سرزمینشان در فلسطین باید تمام شود.



رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که اگر رژیم صهیونیستی به ایران حمله کند آیا ایران تلافی این حمله را بر سر آمریکا خواهد آورد؟ تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اصلاً این تهدیدات را به حساب نمی آورد اما این نکته نیز برای ما غیر قابل درک است که بالاخره آمریکا تابع رژیم صهیونیستی است یا این رژیم تابع آمریکاست و این دو چه ربطی به یکدیگر دارند؟



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این موضوع که سخنان شما مبنی بر بی‌ریشه بودن رژیم صهیونیستی از سوی مقامات آمریکایی محکوم شده و آیا به خاطر این سخنان عذرخواهی نخواهید کرد ؟ خاطر نشان کرد: بیان این موضوع برپایه یک حرف علمی و منطقی است و اگر شما مدعی هستید که رژیم صهیونیستی ، رژیمی ریشه دار است، باید آن را اثبات کنید؛ بیان یک سخن علمی و منطقی نیاز به عذرخواهی ندارد.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه تهدیدات رژیم صهیونیستی از نظر ایران اهمیتی ندارد، گفت: نکته مهم این است که نظمی که در آن چنین رژیمی به خود اجازه می دهد دیگران را تهدید کند، قابل تداوم نیست. این نظم دوگانه‌ یکجانبه گرا باید اصلاح شود و آمریکا باید در این زمینه پیشگام باشد.



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که به نظر شما آمریکا برای اصلاح شرایط حاکم بر جهان چه گامهایی می تواند بردارد؟ اظهار داشت: ملت ایران توانسته بر فشارهای آمریکا فائق آمده و روند پیشرفت خود را تسریع بخشد، اما ادامه شرایط فعلی بیش از هر کس به زیان خود آمریکائیهاست، چرا که با تداوم شرایط فعلی ذهنیتهای منفی نسبت به آمریکا هر روز تشدید می شود.



دکتر احمدی نژاد افزود: در اعتراضات ملتهای مختلف به فیلم موهن علیه پیامبر گرامی اسلام (ص) پیکان اعتراضها به سوی آمریکا بود، در حالی که بنده هم باور نمی کنم که دولت آمریکا مستقیما در ساخت این اثر دخالت داشته باشد، اما این اتفاق ناشی از عملکرد سیاستمداران و دولتمردان آمریکاست که به ایجاد و تشدید ذهنیت منفی عمومی علیه این کشور دامن زده است.



رییس جمهور با بیان اینکه حاکمیت آمریکا باید در رفتارهایش تجدیدنظر کند، تصریح کرد: امروز سران رژیم صهیونیستی هر کاری می‌خواهند انجام داده و دیگران را به راحتی و بدون مانعی تهدید می کنند و لازم است دولت آمریکا این روند را محکوم و کنترل کند.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: امروز این ایران نیست که در منطقه مشکل بوجود می‌آورد، بلکه ملت ایران زندگی خود را کرده و به سرعت در حال پیشرفت است اما این آمریکاست که دائماً در منطقه مشکل ایجاد می‌کند و باید رفتار خود را اصلاح کند تا مشکلاتش حل شوند.



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که تحریم های آمریکا تا چه میزان ایران را با مشکل مواجه کرده است؟ گفت: بالاخره این تحریم ها مشکل آفرین هستند اما آمریکایی‌ها باید بدانند که تحریم نمی‌تواند ایران را درهم بشکند؛ ایران کشور قوی و بزرگی است و اگر کسی این حرف را باور ندارد، کافی است مقداری صبر کند تا حقیقت بر همه آشکار شود.



دکتر احمدی نژاد ادامه داد: آمریکایی ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همه روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کردند و وقتی از پنج سال قبل ایران را تحریم کردند در واقع اروپایی ها را مورد تحریم قرار دادند چرا که خودشان ارتباطی با ایران نداشتند که قطع شود و امروز به راحتی قابل مقایسه است که تحریم ها بر ایران بیشتر تاثیر گذاشته یا اروپا؟



رییس جمهور در پاسخ به این سوال که اگر ایالات متحده در سال 1388 از معترضین به انتخابات ایران حمایت بیشتری می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ اظهار داشت: مگر آمریکایی ها از این افراد پشتیبانی نکردند؟ این مسئله فقط باعث تشدید ذهنیت منفی مردم ایران نسبت به آمریکایی ها شد.



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امروز و در دوره رییس‌جمهور فعلی آمریکا روابط ایران و آمریکا بهتر از قبل است یا نه؟ تصریح کرد: نمی خواهم سخنی بگویم که به هر ترتیب در انتخابات آمریکا که امری داخلی است، دخالت کرده باشم.



رییس جمهور اضافه کرد: آیا دولت آمریکا از نوع روابط خود در 33 سال گذشته با ایران سودی برده است؟ اگر اینگونه نیست چرا این رویه ادامه می یابد؟ چرا توان خود را صرف تعامل با یکدیگر نکنیم؟



دکتر احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که ایران برای تفاهم با آمریکا چه کرده است؟ خاطرنشان کرد: ایران گامهای بلندی برای تبدیل تقابل بین ایران و آمریکا به تعامل برداشته که یکی از آنها در عرصه مسئله هسته ای بوده است. این مسئله دیگر از روال منطقی خود خارج شده و به روالی خسته کننده تبدیل شده است و اگر آمریکایی ها اراده کنند که این مسئله تمام شود، کمک بزرگی به تفاهم خواهد بود.



رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره التهابات موجود در منطقه خلیج فارس گفت: خلیج فارس هزاران سال با مدیریت ایران کاملاً امنیت داشته است و فقط از زمانی که بیگانگان به این منطقه آمده اند شاهد ناامنی است؛ امنیت تنگه هرمز به‌عنوان قسمتی از سرزمین ایران بیش از هر کس به نفع ایران است و یقیناً از سوی ایران اقدامی برای ناامن شدن آن نخواهد شد.



احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به ترور دانشمندان هسته ای ایران و حملات سایبری به این کشور، جنگی مخفی علیه ایران جریان دارد؟ اظهار داشت: ایران همواره مظلوم و قربانی ترور بوده و امروز نیز این وضعیت ادامه دارد.

رییس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا ایران نمی خواهد کاری کند که کشورهای غربی را درباره بی خطر بودن فعالیتهای هسته ای خود قانع کند؟ تصریح کرد: اقناع فاقد مبنای حقوقی و امری نسبی بوده و نمی‌شود در مسائل اختلافی، دشمن را اقناع کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه مسئله هسته ای ایران کاملاً سیاسی است و باید در عرصه حل و فصل مشکلات میان ایران و آمریکا حل شود، خاطرنشان کرد: آمریکا باید از موضعی که در قبال ایران دارد کوتاه بیاید تا مسائل حل شود و این به معنای آن است که به این درک رسیده که ادامه روند فعلی اشتباه است.

رییس جمهور در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه سخنرانی سال گذشته وی در مجمع عمومی سازمان ملل تحریک کننده بوده است، گفت: آن سخنرانی چه کسی را تحریک کرد؟ مگر رییس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سخنان نامناسبی علیه ایران مطرح نکرد؟ باید تحمل خود را بالا ببریم و آزادی را بپذیریم چرا که مجمع عمومی مکانی برای طرح آزادانه نظرات ملتهاست.

احمدی نژاد تاکید کرد: رنجی که امروز ملت آمریکا متحمل می شوند ناشی از رفتارهای دولت این کشور است که باید این رفتارها سریع تر و بدون ترس از اینکه کسی بگوید آمریکا شکست خورده، اصلاح شوند.