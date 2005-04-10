توكيو پيمان منع جامع آزمايشات هسته اي را به جريان مي اندازد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كيودو، مقامات ژاپني اعلام كردند كه به عنوان تنها كشوري كه بوسيله بمب هسته اي مورد هجوم واقع شده است از كشورهاي شركت كننده درخواست خواهد كرد تا تسليحات هسته اي را از هر نوع و شكلي كه باشد كاهش دهند.

لازم به ذكر است كه كنفرانس بررسي و تجديد نظر پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته ايNPT درتاريخ دوم ماه مي سال جاري ميلادي با شركت كشورهاي جهان در نيويورك برگزارخواهد شد و بعضي از كشورها درصددند تا با جلب نظر كشورهاي مختلف شركت كننده گامي مؤثر در توسعه و عملياتي كردن پيمان CTBT داشته باشند.