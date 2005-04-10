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۲۱ فروردین ۱۳۸۴، ۱۷:۵۶

مقامات ژاپن اعلام كردند :

توكيو پيمان منع جامع آزمايشات هسته اي را به جريان مي اندازد

مقامات ژاپن اعلام كردند كه اين كشور در سند نهائي نشست كنفرانس بين المللي هسته اي به شركت كنندگان پيشنهاد خواهد كرد تا پيمان منع جامع آزمايش سلاحهاي هسته اي (CTBT ) را به اجرا بگذارند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كيودو، مقامات ژاپني اعلام كردند كه به عنوان تنها كشوري كه بوسيله بمب هسته اي مورد هجوم واقع شده است از كشورهاي شركت كننده درخواست خواهد كرد تا تسليحات هسته اي را از هر نوع و شكلي كه باشد كاهش دهند.

لازم به ذكر است كه كنفرانس بررسي و تجديد نظر پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته ايNPT  درتاريخ دوم ماه مي سال جاري ميلادي با شركت كشورهاي جهان در نيويورك برگزارخواهد شد و بعضي از كشورها درصددند تا با جلب نظر كشورهاي مختلف شركت كننده گامي مؤثر در توسعه و عملياتي كردن پيمان CTBT داشته باشند.

گفتني است كه  اخيراً الكساندر داونر وزير امور خارجه استراليا نيز اعلام كرده است كه كشورش پيشگام نهضتي براي منع كامل آزمايشات هسته اي درجهان خواهد بود و بر كشورهاي جهان فشار وارد خواهد ساخت تا در دو سال آينده از انجام آزمايشات هسته اي پرهيز كنند.

 

 

کد مطلب 170531

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