انقلاب اسلامی ایران توازن قدرت را در جهان برهم زد/ بیداری اسلامی ریشه 150 ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله مبینی شامگاه سه شنبه در همایش "بیداری اسلامی جوانه دفاع مقدس" در محل یادمان شهدای گمنام در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با یادآوری اینکه در مرحله اول نظریه پردازی و تغییر معادله قدرت به نفع مسلمانان صورت گرفت، افزود: موج دوم حرکت انقلابی ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) کلیه نواقض مرحله اول را آسیب شناسی و انقلاب اسلامی ایران را در ایران پی ریزی کرد.



وی ایجاد کشورهای نوظهور پس از جنگ جهانی اول و قرار گرفتن آنها در تحت الحمایگی غرب افزود: هر یک از کشورهای منشعب شده از تجزیه دولت عثمانی به تحت الحمایگی یکی از کشورهای غربی در آمدند.

مبینی با تاکید بر اینکه بعد از تجزیه دولت عثمانی معادله قدرت به نفع غرب و به ضرر مسلمانان رقم خورد افزود: موج اول بیداری اسلامی پس از این امر و با سفرهای اصلاح گرایانه و بیدارگری سیدجمال الدین اسدآبادی آغاز می شود.

رئیس کمیته علمی مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: نواب صفوی، سید قطب و محمد عبده در این برهه تلاش های زیادی می کنند ولی هیچ کدام نتیجه بخش نبوده که این شرایط تا جنگ جهانی دوم ادامه پیدا می کند.

مبینی، با بیان اینکه طی فضای ایجاد شده بعد از جنگ جهانی دوم نیز معادله قدرت به نفع غرب و به ضرر مسلمانان رقم می خورد افزود: در طی فضای ایجاد شده غرب مولود نامبارک خود را در منطقه بوجود می آورد.

وی با تاکید بر اینکه امام خمینی همه اشکالات و موارد مانع در مسیر بیداری اسلامی را آسیب شناسی کرد و گفت: امام خیمنی(ره) با نگرش و فرایند خاصی در زمینه بیداری اسلامی آسیب شناسی کرد و فعالیت های گذشته در این خصوص را مورد تحلیل و آسیب شناسی قرار داد و با تدبیر و تفکر انقلاب اسلامی را پایه ریزی کرد.

رئیس کمیته علمی مجمع جهانی اسلامی بیداری اسلامی، ارائه نظریه ولایت فقیه را توسط امام خمینی(ره) یادآور شود و با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران آغازگر موج دوم بیداری اسلامی بود افزود: یکی از خلاء های ما اندیشه سیاسی بعد از اسلام و نظریه ولایت فقیه بود که با تحقق انقلاب اسلامی نتیجه داد.

مبینی، گرایش انقلاب ها به دو بلوک شرق و غرب را یادآور شد و افزود: هر انقلابی که در جهان صورت گرفته بنا به نوع گرایشی شده است به یکی از دو بلوک شرق و غرب گرایش پیدا کرد و نظریه توازن قدرت در جهان به این صورت ایجاد شد.

وی، انقلاب اسلامی ایران را تنها انقلاب بدون گرایش و وابستگی به دو بلوک شرق و یا غرب عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی همه معادلات دنیای غرب و شرق را برهم زد و موج دوم بیداری اسلامی را آغاز کرد.

رئیس کمیته علمی مجمع جهانی اسلامی بیداری اسلامی، با یادآوری اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هجمه و توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت افزود: انقلاب اسلامی ایران توازن قدرت را در جهان برهم زد و آغازگر موج دوم بیداری اسلامی شد.

مبینی، با تاکید بر اینکه اگر انقلاب ایران، رهبری الهی همانند امام خمینی(ره) نداشت در همان آغاز از بین می رفت افزود: غرب و شرق روز شماری باری از بین رفتن انقلاب ایران داشتند.

وی، با بیان اینکه نقش رزمندگان اسلام در بیداری اسلامی بی بدیل بود افزود: نباید هشت سال دفاع مقدس را در رزمندگان اسلام خلاصه کنیم بلکه مردم نیز در جنگ نقش تاثیرگذار داشتند.

مبینی، با بیان اینکه از هشت سال دفاع مقدس تحلیل مشخص نداریم افزود: آنچه در دفاع مقدس صورت گرفت تحقق تمام وعده های الهی بود که از بین رفتن صدام از جمله آنهاست.

وی، تولد حزب الله را از برکات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ملت ایران عنوان کرد و افزود: حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه بر ارتش چهارم جهان پیروز می شود و در غزه نیز حماس بر اسرائیل قداره بند پیروز می شود و این امر ثمرات اخلاص و معامله امام خمینی(ره) و شهدا با خدا است.

رئیس کمیته علمی مجمع جهانی بیداری اسلامی، با اشاره به اینکه موج بیداری اسلامی فرآیند شکل گرفته در یک سال نیست بلکه ریشه 150 ساله در تحولات سیاسی واجتماعی دارد، افزود: توازن و تعادل قدرت که به نفع غرب است با بیداری اسلامی به توازن و به نفع مسلمانان در حال تغییر است و از دنیای استکبار از هرکاری برای ممانت از تحقق این امر صورت می گیرید.

مبینی با تاکید بر اینکه سوریه امروز تاوان مقاومت و حمایت بیش از 50 ساله از ملت و آرمان فلسطین در مقابل رژیم اسرائیل را می دهد افزود: هجمه گسترده امروز بر علیه سوریه نشات گرفته از تفکر استعماری حاکم بر غرب و دولت های عربی وابسته به غرب است که نمی خواهند بیداری اسلامی و توازان سیاسی در منطقه شکل بگیرید.

وی با بیان اینکه آنچه که در سوریه اتفاق می افتد باآنچه که در مصر و یمن و بحرین اتفاق می افتد تفاوت دارد افزود: در سوریه یک متینک و سخنرانی در مخالفت با دولت بشار اتفاق می افتد و تنها حامیان بشار اسد با برگزاری متینگ از بشار حمایت می شود و ذات و ماهیت حرکت با سایر کشورهای دیگر تفاوت دارد.

رئیس کمیته علمی مجمع جهانی بیداری اسلامی، با بیان اینکه بیداری اسلامی بیداری گرفتن اسلحه و اقدام مسلحانه نیست افزود: اگر بخواهیم بشار اسد را با مبارک، قذافی و بن علی مقایسه کنیم ظلم کردیم و بشار و پدررش هنوز هم در بین مردم از محبوبیت بالایی برخوردار هستند.

مبینی با اذعان به اینکه منکر وجود برخی مشکلات و ایردات در دولت بشار اسد نیستیم افزود: مردم سوریه در حمایت از دولت بشار با برگزاری متینگ ها و سخنرانی ها اعلام حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه آنچه در سوریه هست حرکت مخالفان دولت سوریه به سوی حمله مسلحانه و ترور است که این امر در تضاد با تفکر بیداری اسلامی است افزود: بیداری اسلامی بیداری گرفتن اسلحه و حاکمیت زور نیست بلکه بیداری تفکر روشن و آگاهی است و یعنی محور شدن مردم، اساس و اراده های مردمی تعیین کننده اساس سیاسی کشورها شود، امری که در سوریه شاهد آن نیستیم.

مبینی در پایان تاکید کرد: دوره سوم موج بیداری اسلامی که در حال حاضر شاهد آن هستیم در حوزه کشورهای عربی و آفریقای شمال آفریقا شدت بیشتری دارد.