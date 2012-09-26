نبرد دفاع مستحکم و حمله آتشین!/ سرخ ها از پدیده امتیاز می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز چهارشنبه، با انجام پنج دیدار در شهرهای مختلف وارد هفته دهم می شود که طی آن در یکی از بازیهای مهم تیم تراکتورسازی تبریز به میهمانی تیم فجر شهید سپاسی شیراز می رود.

این دیدار که مصاف بین تیمهای پنجم و چهارم جدول رده بندی است، از اهمیت زیادی برای هر دو تیم برخوردار است چراکه تیم پیروز در این دیدار علاوه بر فاصله گرفتن از تیم رقیب خواهد توانست که به بالای جدول رسیده و حتی صدرنشین لیگ نیز شود.

هم اکنون تیم فجر سپاسی با 15 امتیاز در خانه پنجم ایستاده و تیم تراکتورسازی نیز با 16 امتیاز رده چهارم جدول را در اختیار دارد.

بالاتر از تیم تبریزی در جدول، دو تیم 17 امتیازی سایپا و سپاهان قرار دارند که این دو تیم به ترتیب بایستی در خانه تیمهای ذوب آهن و ملوان پیکار کنند که با توجه به وضعیت تیم های میزبان این دو دیدار، می توان شرایطی سخت برای تیمهای دوم و سوم جدول پیش بینی کرد و علاوه بر آن، تیم صدرجدولی نفت تهران نیز همچون تیمهای سایپا، سپاهان و تراکتورسازی میهمان خواهد بود و این تیم باید به دیدار تیم گهر در دورود برود که البته در قیاس با مصاف دیگر مدعیان در هفته دهم، تیم نفت مصافی به نسبت آسان در پیش دارد اما بازیهای این هفته احتمال دارد که بار دیگر جایگاه تیمهای بالانشین جدول را تغییر دهد.

با این اوصاف تیمی که بتواند در این جدال مدعیان بالای جدولی برابر حریفانشان، موفق عمل کند و به سه امتیاز برسد به طور قطع خواهد توانست که علاوه بر رسیدن به صدر، از رقیبان نیز فاصله گرفته و از حاشیه امنیتی تقریبی بهره مند شود اما در سوی مقابل تیمی از جمع مدعیان اگر نتواند از دهمین پیکار این فصل خود حداکثر امتیازات را بگیرد، آنگاه شرایطی نامناسب نسبت به دیگر رقیبان خواهد داشت و طبیعی است که استفاده نکردن از چنین فرصتهایی در پایان فصل برای مدعیان قهرمانی گران تمام خواهد شد.

تیم تراکتورسازی اما در مصاف بعد از ظهر چهارشنبه دیار گل و بلبل باید در برابر تیمی صف آرایی کند که در 9 هفته گذشته با کسب نتایجی خوب، خود را به عنوان پدیده این فصل لیگ برتر معرفی کرده و محمود یاوری سرمربی این تیم با جمعی از جوانان جویای نام و البته با تلفیقی از چند بازیکن باتجربه، روزهای خوبی را برای شیرازی ها رقم می زند و تا همگان این تیم شیرازی را یک حریف بسیار جدی برای تیمهای پرمدعا لحاظ کنند.

این در حالیست که تیم تراکتورسازی پس از سه هفته ناکامی، سرانجام هفته قبل تیم پایین جدولی گهر دورود را در تبریز گلباران کرد تا با روحیه ای بالا عازم شیراز شده و برای کسب سه امتیاز امیدوار باشد.

اما دیدار دو تیم فجرسپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز نبرد یک خط دفاعی مستحکم با خط حمله ای آتشین را برای تماشاگران به نمایش خواهد گذاشت و باید تا عصر امروز منتظر ماند و دید که آیا ستون دفاعی زردها به استحکام خود ادامه خواهد داد و یا هجوم لشگر سرخ ها توام با کسب امتیاز از دیار گل و بلبل خواهد بود.

البته تیم فجرسپاسی با 15 گل زده، حتی یک گل بیشتر از تیم تراکتورسازی در 9 هفته گذشته به ثمر رسانده که اوج گلزنی این تیم شیرازی در دیدار هفته هشتم با داماش بود که منجر به برتری شش بر یک این تیم شد اما به اذعان همگان، نقطه قوت فجری ها خط دفاعی شان است و در سوی مقابل تراکتورسازی از خط حمله ای قوی استفاده می کند.



تیم پیروز این دیدار خواهد توانست خود را حتی به بالاترین خانه جدول برساند اما تیم بازنده باید از جمع بالانشینان جدا شده و به کمربند میانی جدول سقوط کند که همین امر نیز سبب خواهد شد تا هم شاگردان سرهنگ یاوری و هم تونی الیویرا در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز به فکر چیره شدن بر حریف باشند.



دیدار تیمهای فجرشهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 17:15 روز چهار شنبه 5 مهردر ورزشگاه شهید دستغیب شیراز به انجام خواهد رسید.

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محمود نصیرپور