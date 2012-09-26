روابط کشورهای مستقل پشتوانه ای برای مقابله با فشار زورگویان است

به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی نژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل، در دیدار رالف گنزالوس نخست وزیر سنت وینسنت و گرنادینس، روابط موجود بین دو کشور را مطلوب و رو به گسترش توصیف کرد و گفت: روابط کشورهای مستقل با یکدیگر، پشتوانه آنان برای مقابله با فشارهای بدخواهان و زورگویان است.

رالف گنزالوس نخست وزیر سنت وینسنت و گرنادینس نیز در این دیدار با اشاره به فشارهای زورگویان بین المللی به این کشور برای تلاش در جهت گسترش روابط با ایران، کوبا، ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل، اظهار داشت: کشورهای مستقل باید با گسترش روابط خود، یکدیگر را در مقابل هجمه و فشار دشمنان مشترک خود یاری کنند.