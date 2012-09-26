  1. سیاست
۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۹

احمدی نژاد:

روابط کشورهای مستقل پشتوانه ای برای مقابله با فشار زورگویان است

روابط کشورهای مستقل پشتوانه ای برای مقابله با فشار زورگویان است

رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدا با نخست وزیر سنت وینسنت و گرنادینس گفت: روابط کشورهای مستقل با یکدیگر، پشتوانه آنان برای مقابله با فشارهای بدخواهان و زورگویان است.

به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی نژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل، در دیدار رالف گنزالوس نخست وزیر سنت وینسنت و گرنادینس، روابط موجود بین دو کشور را مطلوب و رو به گسترش توصیف کرد و گفت: روابط کشورهای مستقل با یکدیگر، پشتوانه آنان برای مقابله با فشارهای بدخواهان و زورگویان است.

رالف گنزالوس نخست وزیر سنت وینسنت و گرنادینس نیز در این دیدار با اشاره به فشارهای زورگویان بین المللی به این کشور برای تلاش در جهت گسترش روابط با ایران، کوبا، ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل، اظهار داشت: کشورهای مستقل باید با گسترش روابط خود، یکدیگر را در مقابل هجمه و فشار دشمنان مشترک خود یاری کنند.
کد مطلب 1705321

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