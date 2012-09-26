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۵ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۴

هفته چهارم سری آ /

یوونتوس در زمین فیورنتینا مساوی کرد

یوونتوس در زمین فیورنتینا مساوی کرد

صدرنشین رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا در زمین فیورنتینا با تساوی بدون گل به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس که فصل جدید رقابت‌های سری آ را با چهار پیروزی پیاپی آغاز کرده، سه شنبه شب در زمین فیورنتینا با تساوی بدون گل متوقف شد. یوونتوس با این تساوی به روند 44 بازی شکست ناپذیری خود در سری آ ادامه داد.

- این رقابت‌ها چهارشنبه با برگزاری بازی های زیر پیگیری می‌شود:
* پسکارا - پالرمو
* میلان - کالیاری
* رم - سامپدوریا
* کاتانیا - آتالانتا
* کیه‌وو - اینترمیلان
* جنوآ - پارما
* ناپولی - لاتزیو
* تورینو - اودینزه

تیم‌های سیه‌نا و بولونیا آخرین دیدار هفته پنجم رقابت‌ها را پنجشنبه شب برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 13 امتیاز - یک بازی بیشتر
2- ناپولی 10 امتیاز
3- لاتزیو 9 امتیاز - تفاضل گل 5+
4- سامپدوریا 9 امتیاز - تفاضل گل 3+
5- فیورنتینا 8 امتیاز - یک بازی بیشتر
--------------------------------------------
18- پسکارا یک امتیاز - تفاضل گل 7-
19- پالرمو یک امتیاز - تفاضل گل 7-
20- سیه نا منهای یک امتیاز

کد مطلب 1705322

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