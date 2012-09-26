یوونتوس در زمین فیورنتینا مساوی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس که فصل جدید رقابتهای سری آ را با چهار پیروزی پیاپی آغاز کرده، سه شنبه شب در زمین فیورنتینا با تساوی بدون گل متوقف شد. یوونتوس با این تساوی به روند 44 بازی شکست ناپذیری خود در سری آ ادامه داد.
- این رقابتها چهارشنبه با برگزاری بازی های زیر پیگیری میشود:
* پسکارا - پالرمو
* میلان - کالیاری
* رم - سامپدوریا
* کاتانیا - آتالانتا
* کیهوو - اینترمیلان
* جنوآ - پارما
* ناپولی - لاتزیو
* تورینو - اودینزه
تیمهای سیهنا و بولونیا آخرین دیدار هفته پنجم رقابتها را پنجشنبه شب برگزار خواهند کرد.
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 13 امتیاز - یک بازی بیشتر
2- ناپولی 10 امتیاز
3- لاتزیو 9 امتیاز - تفاضل گل 5+
4- سامپدوریا 9 امتیاز - تفاضل گل 3+
5- فیورنتینا 8 امتیاز - یک بازی بیشتر
--------------------------------------------
18- پسکارا یک امتیاز - تفاضل گل 7-
19- پالرمو یک امتیاز - تفاضل گل 7-
20- سیه نا منهای یک امتیاز
نظر شما