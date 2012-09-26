یوونتوس در زمین فیورنتینا مساوی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس که فصل جدید رقابت‌های سری آ را با چهار پیروزی پیاپی آغاز کرده، سه شنبه شب در زمین فیورنتینا با تساوی بدون گل متوقف شد. یوونتوس با این تساوی به روند 44 بازی شکست ناپذیری خود در سری آ ادامه داد.

- این رقابت‌ها چهارشنبه با برگزاری بازی های زیر پیگیری می‌شود:

* پسکارا - پالرمو

* میلان - کالیاری

* رم - سامپدوریا

* کاتانیا - آتالانتا

* کیه‌وو - اینترمیلان

* جنوآ - پارما

* ناپولی - لاتزیو

* تورینو - اودینزه

تیم‌های سیه‌نا و بولونیا آخرین دیدار هفته پنجم رقابت‌ها را پنجشنبه شب برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 13 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- ناپولی 10 امتیاز

3- لاتزیو 9 امتیاز - تفاضل گل 5+

4- سامپدوریا 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- فیورنتینا 8 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- پسکارا یک امتیاز - تفاضل گل 7-

19- پالرمو یک امتیاز - تفاضل گل 7-

20- سیه نا منهای یک امتیاز