اجرای مراسم صلوات خاصه امام رضا(ع) در صحن پارلمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، به مناسبت دهه کرامت و ولادت حضرت امام رضا(ع) نمایندگان مجلس برای نشان دادن ارادت خود به آستان امام هشتم(ع) مراسم صلوات خاصه را صبح روز چهارشنبه برگزار کردند.

براساس این گزارش حاج رضا انصاریان صلوات خاصه را قرائت کرد.

لاریجانی رئیس مجلس، بروجردی نماینده بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و بنی هاشمی نماینده مشهد در این مراسم لباس فرم خادمان حضرت رضا(ع) را بر تن کردند.

همچنین چند تن از خادمان امام رضا(ع) نیز در این مراسم حضور داشتند.

تولیت آستان قدس رضوی بسته‌هایی شامل محصولات فرهنگی در این مراسم به نمایندگان مجلس هدیه کرد.

به گزارش مهر، پیش از آغاز رسمی جلسه علنی امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت آن از تمبر خالق اثر معنوی پیشانی بند رزمندگان اسلام که توسط هنرمند فقید منصور واحدی طراحی شده بود رونمایی شد.