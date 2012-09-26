عطر رضوی در بندرعباس با حضور کاروان زیرسایه خورشید پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان زیر سایه خورشید همزمان با هشتمین روز دهه کرامت با استقبال گسترده مردم بندرعباس وارد این شهر شد و ابتدا در گلزار شهدای بندرعباس حضور یافت.

این کاروان متشکل از خادمان حرم مطهر رضوی و همراه با پرچم حرم امام رضا (ع) پس از غبار روبی گلزار شهدای بندرعباس در بازار بندرعباس حضور یافت و مورد استقبال بازاریان این شهر قرار گرفت.

خادمان حرم مطهر رضوی در ادامه حرکت خود در بندرعباس در یکی از مدارس حضور یافته و سپس از بیماران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس عیادت کردند.

این کاروان در برنامه پایانی خود در امامزاده سید مظفر بندرعباس مورد استقبال کم نظیر مردم قرار گرفت و عطر رضوی با حضور خدام امام رضا (ع) و پرچم بارگاه این حضرت در بندرعباس پیچید و فضایی معنوی شهر بندرعباس را فراگرفت.

کاروان زیر سایه خورشید که در نخستین روز سفر خود به هرمزگان به شهر میناب سفر کرده بود، امروز به جزیره ابوموسی سفر می کند.