اختلاس مالی نداشتیم/ با مترجم متخلف برخورد شد/رشد ده هابرابری قیمت پخش بازی فوتبال

سید عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صداوسیما در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره اتحاد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تأسیس شبکه مشترک ایران، افغانستان و تاجیکستان اظهار کرد: ما نقطه نظراتی درباره محتوای این شبکه داشتیم و حتی آمادگی نسبی برای راه‌اندازی آن وجود داشت. با این حال اکنون من در جریان آخرین اخبار مربوط به شبکه نیستم اما به هر حال مقدماتی برای راه‌اندازی "نوروز" لازم بود که احتمالا دوستان در حال پیگیری تحقق آن مقدمات هستند و هنوز انجام نگرفته است.

وی درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره گاف سریال "خانه اجاره‌ای" و ذکر "سنتی نکاحی" به جای "النکاح سنتی" و نیز به طنز کشیده شدن داستان زندگی پدر و مادر مقدس اردبیلی در یکی دیگر از مجموعه‌های طنز تلویزیون، درباره فعالیت‌های نظارتی صداوسیما تصریح کرد: به صورت کلی مجموعه نظارتی سازمان همه تولیدات را در حوزه‌های مختلف بررسی می‌کند. بسیاری از انتقاداتی که در فضای هنری کشور نسبت به ما به دلیل سختگیری‌های نظارتی انجام می‌گیرد و متأسفانه برخی از این اعتراضاتی که شما منتشر می‌کنید، به همین دلیل است.

وی افزود: این انتقادات از طرف هر کسی که می‌خواهد باشد. چه نیروی متعهدد حزب اللهی چه نیرویی که چنین ادعایی نداشته باشد. وقتی اثری تولید می‌شود مجموعه نظارتی ما سخت‌گیری می‌کند و بحث‌های اسلامی، اجتماعی، عقیدتی، قومی و دیگر بحث‌های مهم را با دقت مورد بررسی قرار می‌دهد.

ضرغامی ادامه داد: ما 160 شبکه رادیو و تلویزیونی داریم. حجم تولیدات صداوسیما فوق‌العاده است. هیچ رسانه‌ای در دنیا به اندازه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همه ویژگی‌های نظارتی که دارد، این مقدار برنامه تولید و پخش نمی‌کند. بسیار پیش می‌آید که حتی یک شخصیت برجسته دینی و سیاسی در تریبون نماز جمعه مطلبی گفته که بلافاصله در تماس با ما آن را رد و درخواست کرده به جز دفعه‌ای که سخنانش مستقیم از رادیو پخش شده، در تکرار آن مسئله حرف‌هایش را اصلاح کنیم.

برخورد اداری لازم با مترجم متخلف

وی گفت: بعضی مواقع اشتباهات بسیار جزئی می‌تواند در سطوح بالا توسط برخی از شخصیت‌های برجسته فکری انجام بگیرد که در صدا و سیما اصلاح می‌شود. ممکن است در یک برنامه در یک رابطه‌ای برداشتی شود یا اشکال خاصی پیدا کند، مثل همان ترجمه سخنان مرسی. هیچ کس نگفت این همه ترجمه به زبان‌های زنده دنیا حتی زبان‌ فارسی در این گستردگی پخش شده اما در یک جا یک شبکه به دلیل اینکه ترجمه اصلی قطع شد، ترجمه اشتباهی صورت گرفت و با عامل آن برخورد هم شد، اما این موضوع حتی برای دوستان و همکاران رسانه‌ای خودمان نیز سوژه شد. رئیس صداوسیما درباره برخورد با این مترجم متخلف پاسخ داد: برخورد لازم اداری در سیستم انجام گرفت.

وی درباره اتحادیه رادیوها و تلویزیون‌های اسلامی هم گفت: اتحادیه در طول این چهار پنج سال خیلی خوب جلو رفته و توانسته جای خود را باز کند. همکاری اعضای آن با یکدیگر بسیار پربرکت بوده است و اگر این توصیه‌ای که من امروز کردم و مورد استقبال واقع شد عملی شود خوب است. شبکه المنار هم اعلام کرد همه آثار در خدمت همه اعضای گروه خواهد بود، به این ترتیب ظرفیت بالایی برای همه اعضا فراهم می‌شود که از این دریای عظیم تولیدات شبکه‌های اسلامی به صورت رایگان استفاده کند و باعث انتقال بهتر پیام همه اعضا باشد.

ضرغامی ادامه داد: صداوسیما در طول هشت سالی که بنده مسئولیتش را داشتم، هرگز از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده است. رسانه‌هایی بودند که دروغ نسبت دادند، دشنام گفتند، حرف‌های بی‌ارتباط با رسانه ملی مطرح کردند اما خوشبختانه تا حالا از هیچ رسانه‌ای شکایت نکردیم و این را برای خودمان تا این لحظه افتخار می‌دانیم.

وی افزود: با این حال مدعی‌العموم موظف است قانون اساسی را عینا اجرا کند. این قانون با تفسیر شورای نگهبان وظیفه هرگونه پخش صوت و تصویر به صورت فیلم چه در فضای حقیقی شبکه‌های رادیو و تلویزیون و چه در فضای مجازی صرفا در انحصار صدا و سیما است. لذا هر کس دیگری در این زمینه فعالیت کند، فعالیتش غیرقانونی است و بر حسب قانون مدعی‌العموم پیگیری می‌کند. این موضوع به ما ربطی ندارد.

تکذیب وقوع اختلاس مالی در صداوسیما

رئیس رسانه ملی درباره برخی شنیده‌‌ها پیرامون اختلاس مالی در بخش اداری مالی صداوسیما تصریح کرد: درباره صداوسیما ممکن است انواع حرف‌ها گفته شود اما هیچگونه سندیتی درباره هیچ کدام از این شایعات وجود ندارد و همه این‌ها را من تکذیب می‌کنم. درباره هر دستگاهی اگر شبکه‌های بیگانه‌ای که از دشمن جیره و مواجب می‌گیرند، مدعی چیزی شدند، رسانه‌های متعهد داخلی وظیفه دارند که مقابله کنند.

وی درباره تأسیس شبکه گردشگری گفت: سخنان مشترکی با معاون رئیس جمهور در امور گردشگری انجام گرفت. هفته قبل جلسه‌ای بین ما و مدیران مربوطه با آقای موسوی در دفتر بنده برگزار شد که هنوز رسانه‌ای نشده. بعد از این جلسه قرار شد گروه کارشناسی مشترک از دو طرف درباره این شبکه گفتگوی بیشتری کرده و زمینه‌های همکاری را روشن کنند. طرح فعلی ما مطرح شدن شبکه شما به دلیل قابلیت‌هایش به نام شبکه گردشگری است و بخش زیادی از محتوای آن نیز به مجموع مسائلی که به گردشگری مربوط می‌شود خواهد پرداخت.

وی افزود: ما به 13 محور از جمله معرفی آثار تاریخی، معرفی طبیعت ایران، امکانات اقامتی و... در حوزه‌های مختلف شده‌ایم و در آینده نزدیک با مشخص شدن چارچوب کارها این موضوع رسمیت پیدا خواهد کرد.

فضاسازی رسانه‌ای عامل بالا رفتن چند 10 برابری قیمت بازی‌های فوتبال

ضرغامی درباره عدم پخش برخی بازی‌های فوتبال از تلویزیون توضیح داد: هر بازی قیمتی دارد و بسیاری از وقت‌ها رسانه ملی بیش از قیمتی که باید بپردازد پرداخت می‌کند. اما ممکن است در ادامه دلال‌هایی در خارج از کشور بخواهند از جیب ملت و بیت المال مبالغی بسیار بیشتر از آنچه حقشان است مطالبه کنند. اما صدا و سیما بودجه دولتی دارد و حق ندارد چند ده برابر نسبت به قیمت واقعی یک بازی پرداخت کند و ما اجازه چنین کاری را به لحاظ قانونی نداریم.

متأسفانه برخی از افراد در داخل به گونه‌ای برخورد می‌کنند که افراد خارج از کشور تصور کنند حتما باید این بازی پخش شود، بنابراین ممکن است یک بازی به ارزش پنج میلیون تومان را با فضاسازی همکاران و دوستان، صدمیلیون تومان یا با یک فضاسازی دیگر به 10 میلیارد تومان بفروشد. متأسفانه رسانه‌های بدون اطلاع، ناشیانه و جاهلانه به این مسائل دامن می‌زنند به جای اینکه از ما بخواهند قیمت‌های نجومی که شایسته یک بازی نیست را پرداخت نکنیم.

ساماندهی مناظره‌های انتخاباتی سازنده

وی در پایان درباره پخش مناظره همچون انتخابات سال 88 در انتخابات 92 گفت: مناظره‌ها در حال بررسی است و امیدواریم بتوانیم با یک برنامه ریزی خوب مناظره‌های سازنده‌ای را سامان دهیم.