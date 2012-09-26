یک لحظه نباید از ارزشهای دفاع مقدس غفلت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در همایش "بیداری اسلامی جوانه دفاع مقدس" در محل یادمان شهید گمنام در دانشگاه علم پزشکی استان زنجان، جنگ دشمن علیه ایران را یک جنگ تمام نشدنی یاد کرد و افزود: همانطور که در هشت سال دفاع مقدس مردم ایثارگری کردند در حال حاضر هم باید مردم ایثارگری کرده و مدافع نظام باشند.

وی اظهار داشت: آنچه که امروز شاهد هستیم نقش آفرینی ملت ایران در فعل و انفعالات جهانی است که به برکت هشت سال دفاع مقدس و حماسه های آن دوران است.

استاندار زنجان با بیان اینکه الگوی بیداری اسلامی هشت سال دفاع مقدس است، گفت: بیداری اسلامی الگو گرفتن از انقلاب اسلامی را داشت و موجب شد پذیرش شهادت در راه اسلام و بیداری اسلامی سرمنشا گرفته از هشت سال دفاع مقدس و شهادت فرزندان ایران در این جنگ هشت ساله است.

رئوفی نژاد افزود: ملت ایران حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی، استقلال، خوداتکایی و خودباوری و تبعیت از ولایت فقیه را در طی هشت سال دفاع مقدس کسب کردیم.

وی ادامه داد: امروز ایران مقتدر میراثی در دست میراث داران است که در این راستا باید برای حفظ و تقویت این میراث باید به وظیفه خود عمل کنیم.

رئوفی نژاد تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر ارزشهای اعتقادی و الهی توانست در تمام مقتضیات زمانی در مقابل دشمن و استکبار ایستادگی کند و توطئه های شوم دشمن را در نطفه خفه کند .

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ایران اسلامی امروز قله های اقتدار و عزت را با محوریت ولایت فقیه طی می کند افزود: امروز استکبار ناتوان در همه هجمه ها و توطئه های خود در مقابل با رشد و اقتدار ملت ایران در برنامه ریزیها با شکست مواجه شده است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: ملت ایران در سایه ولایت فقیه در مسیر اقتدار و عزت روزافزون گام برمی دارد.