  1. جامعه
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

300 راننده تاکسی در شرق تهران با اخلاق حرفه ای آشنا شدند

300 راننده تاکسی در شرق تهران با اخلاق حرفه ای آشنا شدند

شهردار منطقه 8 از برگزاری کلاسهای اخلاق حرفه ای برای 300 نفر از رانندگان تاکسی محدوده شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب افزود: برگزاری کلاسهای آموزش اخلاق حرفه ای برای رانندگان تاکسی، در راستای برنامه های مدیریت شهری قرار دارد.

وی گفت: در این دوره های آموزشی، رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی، مباحثی از جمله قوانین و مقررات، ملاحظات ایمنی، تکریم و احترام به حقوق مسافر، شناخت معابر و اماکن شهری، اخلاق حرفه ای، مدیریت استرس و ایمنی را توسط کارشناسان خبره پلیس راهور فرا می گیرند.

شادالوئی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح آموزش رانندگان وسایل نقلیه عمومی، تصریح کرد: تاکسیرانان به عنوان اولین گروههایی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارند باید آموزشهای لازم را در خصوص تکریم و شناخت نیازهای آنها به صورت کاربردی و تأثیرگذار ببینند تا بتوانند تعامل خوب و مثبتی با مردم برقرار نمایند.

شهردار منطقه 8 با اعلام اینکه تاکنون بیش از 300 نفر از رانندگان تاکسی سطح منطقه در کلاسهای آموزشی اخلاق حرفه ای شرکت کرده اند، افزود: در پایان هر دوره، گواهینامه اخلاق حرفه ای به رانندگان اعطا می شود.

کد مطلب 1705343

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