دادگاهی در برزیل دستور خروج فیلم موهن به ساحت پیامبر(ص) را از یوتیوب داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دستور از سوی دادگاه ایالتی سائوپائولو که پذیرای بیشترین میزان مهاجرین از کشورهای خاورمیانه است، صادر گریدد.

دادگاه سائوپائولو ساعاتی پس از آنکه "دیلما روسف" رئیس جمهور برزیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گسترش اسلام هراسی در غرب را محکوم کرد، رای به خروج این فیلم موهن از یوتیوب داد.

دادگاه سائوپائولو به موجب دریافت شکایتی از " اتحادیه ملی مسلمانان" ( یکی از گروه های مسلمانان برزیل ) علیه گوگل، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و در رای آن آمده که انتشار این فیلم زیرپا گذاشتن آزادی و توهین به ادیان محسوب می شود.

"گیلسون دلاگو میراندا" قاضی دادگاه سائوپائولو نیز با اعلام اینکه انتشار این فیلم موهن نادیده گرفتن آزادی بیان است از لزوم حفاظت از اشخاص و گروه های مختلف با ادیان متفاوت سخن گفت.

به نوشته رویترز این اولین دادگاه در برزیل نیست که دستور خروج این فیلم از یوتیوب را می دهد بلکه در روزهای گذشته نیز دادگاه دیگری دراین کشورخواستار بازداشت مدیر گوگل در برزیل به دلیل خودداری گوگل از حذف فیلم موهن از یوتیوب، شده بود.

بر اساس این گزارش، گفته می شود که مقامات برزیل برای جلوگیری از اعتراضات مسلمانان این کشور به این فیلم موهن که در رزوهای گذشته سراسر جهان اسلام را در برگرفته است، تصمیم به ممنوع کردن پخش این فیلم در برزیل گرفته اند.

اعتراضات مسلمانان به انتشار بخش هایی از فیلم ضد اسلامی که در آن به ساحت حضرت محمد ( ص ) اهانت شده و اعتقادات مسلمانان را نیز به سخره گرفته است موجب شده تا مسلمانان درکشورهای مختلف جهان دست به تظاهرات علیه آن بزنند و در این میان سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف هدف حمله مسلمانان قرار گرفته است.