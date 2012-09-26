به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر اکبری عضو هیئت علمی جایزه کتاب فصل در مراسم اهدای جوایز دوره بیست و یکمین جایزه که عصر دیروز چهارم مهرماه در سرای اهل قلم برگزار شد، گفت: این جایزه از 6 سال پیش تاکنون برگزار می‌شود و امروز به بالندگی رسیده و ما کمتر حرکتی را می‌شناسیم که با این پویایی و استمرار برگزار شود.

وی ادامه داد: کتاب فصل همه کتاب‌های چاپ شده در یک فصل و با موضوعات مختلف را در گردونه داوری قرار می‌دهد و هزارات کتاب توسط کارشناسان دبیرخانه در گروه‌های تخصصی قرار داده می‌شوند که تلاش این افراد جای تشکر دارد؛ گرچه آنها در ساختمانی نامناسب که من از آن به طبقه منفی 2 نام می‌برم کار می کنند. البته داوران و هیئت علمی نیز در شرایط خوبی کار نمی‌کنند و من از آقای اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی درخواست دارم جای مناسبت‌تری برای کتاب فصل مهیا کند.

عضو هیئت علمی کتاب فصل با گلایه از انتقادهایی که به این جایزه می‌شود، بیان کرد: وقتی کار می‌کنی گلایه‌هایی هم از تو می‌شود. ولی واقعیت‌اش این است که ما در داوری‌ها تنها کیفیت آثار و مطابقت آنها با ارزش‌ها را در نظر می‌گیریم و به خاطر شهرت مولف یا مترجم اثری را انتخاب نکرده‌ایم و حتی تاکنون کتاب‌هایی برگزیده شده‌اند که مولفان آنها چندان سر سازگاری هم با این مجموعه نداشته‌اند.

اکبری افزود: ما تعریف و تمجید نمی‌خواهیم ولی سرزنش‌های بی‌مبنا را هم برنمی‌تابیم. در 21 دوره برگزاری کتاب فصل در هر دوره حداقل 20 کتاب هم برگزیده شده باشد، تعداد قابل توجهی اثر فاخر به جامعه معرفی شده و با توجه به وضع متغیر قیمت سکه همین‌که ارشاد همچنان این جایزه را برگزار می‌کند و در جوایز آن هم تغییری ایجاد نکرده جای تشکر دارد.