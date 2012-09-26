مبلغ وام شهریه تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعتبار وام‌های شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیمسال نخست سال تحصیلی 92-1391 به میزان 20 میلیارد ریال از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.

در نیمسال نخست تحصیلی جدید، مبلغ وام شهریه برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به ازای هر ترم تا سقف 250 هزار تومان و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فناوری به ازای هر ترم تا سقف یک میلیون تومان قابل پرداخت است.

همچنین سقف اعتبار وام شهریه تمام واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به زودی اعلام می شود.

دانشجویان متقاضی وام شهریه می‌توانند به مراکز آموزش علمی کاربردی محل تحصیل خود جهت ارائه درخواست مراجعه کنند.