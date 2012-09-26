پیگیری آزادی استاد دانشگاه شریف در آمریکا توسط احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، کمپین دفاع از حقوق ایرانیان خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده که به شرح زیر است، از احمدی‌نژاد خواست که در آخرین سفر خود به نیویورک در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیگیر احقاق حقوق تضییع‌شده هموطنان مقیم خارج کشور شود.

در این نامه که به امضای یوسف پیرزاده منتشر شده است آمده است: آقای احمدی‌نژاد انتظار داریم رعایت حقوق اتباع ایرانی توسط دولت‌های غربی را طرح و از طریق سازمان ملل پیگیری کند.

در ادامه نامه تصریح شده است: متاسفانه امروز حقوق اولیه انسانى جمع کثیری از هموطنان ما در خارج کشور، با سوء‌استفاده دولت‌ها از فضاى سیاسى و تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی پایمال مى‌شود.

این کمپین همچنین از احمدی‌نژاد خواست که در جریان سفرش به آمریکا، آزادى هموطنان در بندمان از جمله دکتر عطاردى استاد دانشگاه صنعتی شریف که نقش به‌سزایی در ارتقاء علم و دانش در کشور داشته، پیگیری کند.



در انتهای نامه مذکور یاداورشده است: شایسته است همانگونه که سفر قبلى احمدى‌نژاد به نیویورک، آزادى دو تبعه آمریکایى و خوشحالى خانواده آنها را در پی داشت، آخرین سفر ایشان آزادى تعدادى از هموطنانمان و خوشحالى مردم ایران را در پی داشته باشد.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان روز شنبه هفته جاری به منظور شرکت در شصت‌ و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نیویورک سفر کرده است.

کمپین دفاع از حقوق زندانیان خارج از کشور نهادی غیر دولتی است که توسط جمعی از هموطنان‌مان ایجاد شده که حقوق خود یا اعضای خانواده‌شان در کشورهای غربی به اتهامات واهی سیاسی نقض شده است.