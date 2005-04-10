مهرعليزاده اهداف "دولت رفاه" را برشمرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد انتخاباتي مهندس محسن مهر عليزاده، وي در اين نشست، انتخابات رياست جمهوري نهم را سرنوشت ساز و اعلام كرد اكنون زمان برنامه مداري در ادره كشور ، و بازسازي سيستم اجرائي و اداري كشور با بهره گيري از تئوريها و سيستم هاي آزموده شده مدرن كه در كشور هاي پيشرفته عمل شده است فرا رسيده است .

وي گفت : من براي بومي كردن اين سيستم ها و تلفيق آنها با شرايط ايران به عرصه انتخابات آمده ام، رفاه، آرامش ، كار آمدي و اقتدار در بستر اجرائي جزء برنامه هاي محوري انتخاباتي ام مي باشد.

مهرعليزاده در پايان اين نشست گفت : مطالبات و مشكلات مردم به ويژه جوانان فزاينده است و با توجه به پتانسيل هاي موجود و افزايش در آمدهاي نفتي و غير نفتي و نيز تغيير نسبي شرايط اقليمي كشور با برنامه ريزي مي توان آينده را بهتر از گذشته رقم زد.

همچنين در اين جلسه رئيس ستاد و مسئولين كميته ها ديدگاه ها ، نقطه نظر ها و تحليل هاي خود را در خصوص فرايند انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و تكثر گرايي كه هم در جبهه اصلاحات و هم در اصول گرايان وجود دارد را بر شمردندوبر سردي فضاي انتخابات تاكيد و اعلام كردند اميدوارند اين فضا به تدريج به گرمي تبديل شود.