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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

عبیدی:

استکبار از رشد و شکوفایی ایران اسلامی در هراس است

استکبار از رشد و شکوفایی ایران اسلامی در هراس است

دیواندره - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی دیواندره گفت: استکبار جهانی از رشد و شکوفایی ایران اسلامی در هراس است و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا جامعه اسلامی را عقب مانده و وابسته نگه دارد.

عطاالله عبیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فرهنگ جبهه و ایثارگری در دوران دفاع مقدس حاوی حقیقت هایی است که احساس آن ها برای نسل جدید ضروری است.

وی افزود: جوانانی که پیش از انقلاب در محافل دینی پرورش یافته بودند در جنگ تحمیلی نقش اصلی را ایفا کردند و در واقع دوران هشت سال جنگ تحمیلی به مثابه دانشگاهی بود که توانست نیروهای جوان را از لحاظ فکری و معنوی به گونه ای تعلیم دهد تا کشوری سربلند در دنیا بسازد.

بخشدار مرکزی دیواندره ادامه داد: دانش آموزان نیز به عنوان پاسداران و حافظان این میراث بزرگ انقلاب اسلامی باید با جهاد علمی و کوشش مضاعف در پیمودن پله های ترقی تلاش کنند و هر نوع وابستگی را از کشور ایران دور کنند که این امر خطیر کوبنده ترین پاسخ به بدخواهان نظام اسلامی است.

عبیدی در پایان اهانت به ساحت پاک پیامبر اکرم (ص) را ناشی از کم خردی، حسودی و عدم درک درست دشمنان از اسلام عنوان کرد.

کد مطلب 1705370

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