مقدس ترین اعمال دفاع از عقیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان دیواندره اظهار داشت: به فرمایش مقام معظم رهبری "جنگ تحمیلی، تحمیل یک جنگ بین المللی علیه ملتی بود که از یک آرمان مقدس حمایت می کردند" و بدون شک دوران هشت ساله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از افتخارات بزرگ و بی نظیر ایران اسلامی است.

وی به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده اند: "دوران دفاع مقدس، اوج افتخارات ملت ایران است" اشاره کرد و افزود: برای حفظ و انتقال ارزش های دفاع مقدس باید این فرهنگ با جدیت در برنامه ریزی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور تثبیت شود.

فرماندار دیواندره ادامه داد: دفاع مقدس توانست در زمینه های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تمام معادلات جهانی را بر هم زند و تحلیل های مادی پرست ها را نقش بر آب کند.

نقشبندی یادآور شد: این حادثه عظیم، بی‏ شک در یاد ملت بزرگ ایران خواهد ماند و غرور و سرافرازی و حماسه‏ آفرینی ها را در نسل های بعد تثبیت می کند.

وی افزود: رزمندگان ایران اسلامی در جبهه های جنگ جوانان و جوانمردان رشید و پاک سرشتی بودند که با آگاهی و درک والای خود موقعیت حساس کشور را تشخیص دادند و وظیفه بزرگ جهاد در راه خدا را مشتاقانه پذیرا شدند.

فرماندار دیواندره اظهار داشت: هر ملتی که چنین شجاع مردان آگاه و غیوری را در دامان خود پرورده باشد، حق دارد به آنان ببالد و آنها را الگوی تربیت جوانان خود در همه دوران ها معرفی کند.

نقشبندی یادآور شد: امروز نیز جوانان کشور می توانند در صورت لزوم ایفاگر همان نقش قهرمانانه باشند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: "من مطمئن هستم اگر همان فضای جنگ ایجاد شود جوانان امروز بهتر از جوانان آن دوران، نقش خود را ایفا می کنند".