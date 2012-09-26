به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون کشتی پیش از این اعلام کرده بودند که رقابت های لیگ برتر، بلافاصله بعد از بازگشت کاروان کشتی از بازیهای المپیک 2012 لندن آغاز خواهد شد تا خللی در برنامه های تیم ملی برای حضور در رقابتهای بین الملل آتی بوجود نیاید، اما پیش بینی اهالی فدراسیون درست از آب در نیامد و آغاز پیکارهای لیگ امسال همچنان با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

عباس نمازیان طی ماه گذشته بارها به هیات ها و باشگاه های علاقمند به حضور در لیگ برتر کشتی اولتیماتوم داد که باید هر چه سریعتر اقدامات قانونی خود را برای حضور در این آوردگاه داخلی انجام دهند، اما این خط و نشان ها هم تاثیری در روند کنونی نداشت. بطوریکه تاکنون تنها سه از مجموع تیم های علاقمند به شرکت در لیگ، قراردادهای خود را رسما ثبت کرده اند.

با توجه به این شرایط، متولیان فدراسیون نیز به ناچار مجبور به تمدید دوباره مهلت ثبت نامه شدند تا شاید باشگاهی از راه برسد و لیگ امسال را از این رکود و کسادی خارج کند. بدین ترتیب کمتیه لیگ فدراسیون کشتی به تازگی اعلام کرده به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد تیم های شرکت کننده در رقابتهای لیگ برتر، زمان ثبت نام برای شرکت در این رقابتها تا روز 10 آذرماه سالجاری تمدید می شود.

این در حالیست که آخرین مهلت تیم ها برای ثبت نام روز 8 مهرماه اعلام شده بود. البته هنوز زمان دقیق برگزاری جلسه قرعه کشی و گروه بندی مسابقات مشخص نیست و به گفته مسئولان فدراسیون متعاقبا اعلام خواهد شد!

طبق آخرین اخبار کمیته لیگ فدراسیون کشتی، تاکنون تنها سه تیم ثامن‌الحجج (ع) خراسان، صدرای داماش بابل و فولاد ماهان سپاهان اصفهان مراحل ثبت نام خود را انجام داده‌اند. در همین راستا عباس نمازیان سرپرست سازمان لیگ نیز اظهار امیدواری کرد در فرصت باقی‌مانده، تیم‌های بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند تا سوت آغاز رقابتهای لیگ از نیمه دوم مهرماه بصدا در آید.