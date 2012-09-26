جواد گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هم اکنون دلیل بروز این بیماری توسط اکیپی متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای و همچنین مبارزه با بیماری های معاونت امور بهداشتی در حال بررسی بوده که نتایج بررسی ها طی روزهای آینده اعلام می شود.

وی از تشکیل جلسه اضطراری با حضور جمعی از مسئولان شهری در رابطه با شیوع بیماری های روده ای در روستای گوگرد خوی خبر داد و اظهار داشت: این جلسه به منظور کنترل و پیشگیری از بروز موارد جدید بیماری ها منتقله از آب و غذا تشکیل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خوی گفت: ترمیم ترکیدگی متعدد لوله های آب شرب توسط شرکت آب و فاضلاب، کلر زنی و کلرسنجی روزانه به همراه بهورز خانه بهداشت، بهسازی اساسی چشمه ها با هماهنگی بخشداری و فرمانداری، گند زدایی سرویسهای بهداشتی و مسیر پساب های منازل را از جمله اقدامات پیشگیرانه در این زمینه دانست.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.