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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

فارسیجانی:

انجمن‌های مفاخر استان‌ها تقویت می‌شوند/اجازه مصادره مفاخر را نمی‌دهیم

انجمن‌های مفاخر استان‌ها تقویت می‌شوند/اجازه مصادره مفاخر را نمی‌دهیم

ارومیه - معاون ارتباطات بین الملل و امور استانهای انجمن مفاخر جمهوری اسلامی از تقویت و حمایت مادی و معنوی شعب انجمن مفاخر در سطح استانها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فارسیجانی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح انجمن مفاخر آذربایجان غربی تشکیل انجمن مفاخر در کشور را مهمترین راهکار حفظ آثار، افکار و اندیشه های فرهیختگان دانست و افزود: این انجمن آمادگی لازم برای نشر آثار مفاخر، انجام پژوهش در ارتباط با نخبگان و حمایت و پشتیبانی انجمنهای استانی را دارد. 

وی با اشاره به وجود فرهیختگان و نخبگان شایسته ای در آذربایجان غربی، صیانت از آنها را رسالت بزرگ مسئولان فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: انجمن مفاخر استانها باید ضمن فعال شدن مجدد، اجازه مصادره مفاخر و بزرگان را توسط برخی جریان های انحرافی را ندهند.

معاون ارتباطات بین الملل و امور استانهای انجمن مفاخر کشور با اشاره به نقش انجمن های مفاخر استانی در شناسایی و معرفی چهره های شاخص علمی، ادبی و دینی، ادامه داد: سرمایه گذاری در انجمنهای مفاخر استانی و تشویق و ترغیب آنها موجب ماندگاری مفاخر و فرهیختگان در سراسر کشور می شود. 

حفظ آثار و اندیشه های مفاخر در حد شعار نماند

معاون امور پژوهشی انجمن مفاخر کشور نیز در این آیین گفت: صیانت از مفاخر، حفظ  آثار و اندیشه های آنها نباید تنها در محدوده شعار باقی بماند و مسئولان فرهنگی باید با بهره گیری از ظرفیتهای مراکز علمی، آموزشی و تشکلهای مردمی مفاخر را به مردم ایران و جهان معرفی کنند.

مهدی جمالی  آذربایجان غربی را دایره المعارف بزرگی از مفاخر و نخبگان  دانست و با بیان اینکه ارومیه قابلیت تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی ایران اسلامی را دارد، افزود: اولین دانشگاه، مراکز عام المنفعه و مدارس بزرگ در آذربایجان غربی شکل گرفته و وجود مساجد، مدارس و دانشگاههای قدیمی نشان از قدمت و پیشتازی در فعالیتهای فرهنگی علمی و دینی دارد.

وی با اشاره به اینکه هویت ملی و آینده فرهنگی ما در سایه مفاخر شکل گرفته که در این راستا شناسایی و معرفی مفاخر امری اجتناب ناپذیر است، اضافه کرد: برای انجام این نوع فعالیتها، راه اندازی رشته مفاخر شناسی در دانشگاه ها، تاسیس کتابخانه مفاخر ضروری است.

منابع غنی علمی و فرهنگی ایران اسلامی مورد غفلت است

استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: تولید علم و ارائه الگو های مختلف دو وظیفه اساسی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بوده چرا که امروز جامعه ما بیش از هر زمانی به ارائه الگو های اصیل اسلامی و ایرانی احتیاج دارد.

وحید جلال زاده ایران اسلامی را از لحاظ وجود مفاخر و آثار برجسته فرهنگی و علمی غنی دانست و افزود: به گفته مقام معظم رهبری بالاترین اقتدارها اقتدار فرهنگی بوده که ایران اسلامی در این راستا از مقتدر ترین کشور ها محسوب می شود.

وی مفاخر فرهنگی و علمی را ذخایر هر ملتی دانست و افزود: مفاخر فرهنگی ایران اسلامی نشات گرفته از فطرت پاک انسانی است و هر چیزی که از این فطرت پاک تبعیت کند تمام نشدنی است.

جلال زاده عدم توجه به منابع غنی علمی و فرهنگی کشورمان را یکی از ضعف های موجود در این بخش دانست و یادآور شد: به دلیل گستردگی و سهولت در نحوه دسترسی به منابع علمی غرب از طریق اینترنت و غیره منابع غنی ایرانی اسلامی مورد غفلت واقع شده که باید بیش از پیش مورد بازبینی و تحقیق و تفحص قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به این که در استان آذربایجان غربی مشکل اعتبارات فرهنگی وجود ندارد گفت: ما دنبال ایده ها و طرح های ناب هستیم و از طرح های کارشناسانه فرهنگی حمایت می کنیم.

کد مطلب 1705378

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