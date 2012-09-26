به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فارسیجانی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح انجمن مفاخر آذربایجان غربی تشکیل انجمن مفاخر در کشور را مهمترین راهکار حفظ آثار، افکار و اندیشه های فرهیختگان دانست و افزود: این انجمن آمادگی لازم برای نشر آثار مفاخر، انجام پژوهش در ارتباط با نخبگان و حمایت و پشتیبانی انجمنهای استانی را دارد.

وی با اشاره به وجود فرهیختگان و نخبگان شایسته ای در آذربایجان غربی، صیانت از آنها را رسالت بزرگ مسئولان فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: انجمن مفاخر استانها باید ضمن فعال شدن مجدد، اجازه مصادره مفاخر و بزرگان را توسط برخی جریان های انحرافی را ندهند.

معاون ارتباطات بین الملل و امور استانهای انجمن مفاخر کشور با اشاره به نقش انجمن های مفاخر استانی در شناسایی و معرفی چهره های شاخص علمی، ادبی و دینی، ادامه داد: سرمایه گذاری در انجمنهای مفاخر استانی و تشویق و ترغیب آنها موجب ماندگاری مفاخر و فرهیختگان در سراسر کشور می شود.

حفظ آثار و اندیشه های مفاخر در حد شعار نماند

معاون امور پژوهشی انجمن مفاخر کشور نیز در این آیین گفت: صیانت از مفاخر، حفظ آثار و اندیشه های آنها نباید تنها در محدوده شعار باقی بماند و مسئولان فرهنگی باید با بهره گیری از ظرفیتهای مراکز علمی، آموزشی و تشکلهای مردمی مفاخر را به مردم ایران و جهان معرفی کنند .

مهدی جمالی آذربایجان غربی را دایره المعارف بزرگی از مفاخر و نخبگان دانست و با بیان اینکه ارومیه قابلیت تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی ایران اسلامی را دارد، افزود: اولین دانشگاه، مراکز عام المنفعه و مدارس بزرگ در آذربایجان غربی شکل گرفته و وجود مساجد، مدارس و دانشگاههای قدیمی نشان از قدمت و پیشتازی در فعالیتهای فرهنگی علمی و دینی دارد.

وی با اشاره به اینکه هویت ملی و آینده فرهنگی ما در سایه مفاخر شکل گرفته که در این راستا شناسایی و معرفی مفاخر امری اجتناب ناپذیر است ، اضافه کرد: برای انجام این نوع فعالیتها، راه اندازی رشته مفاخر شناسی در دانشگاه ها، تاسیس کتابخانه مفاخر ضروری است .

منابع غنی علمی و فرهنگی ایران اسلامی مورد غفلت است

استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: تولید علم و ارائه الگو های مختلف دو وظیفه اساسی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بوده چرا که امروز جامعه ما بیش از هر زمانی به ارائه الگو های اصیل اسلامی و ایرانی احتیاج دارد.

وحید جلال زاده ایران اسلامی را از لحاظ وجود مفاخر و آثار برجسته فرهنگی و علمی غنی دانست و افزود: به گفته مقام معظم رهبری بالاترین اقتدارها اقتدار فرهنگی بوده که ایران اسلامی در این راستا از مقتدر ترین کشور ها محسوب می شود.

وی مفاخر فرهنگی و علمی را ذخایر هر ملتی دانست و افزود: مفاخر فرهنگی ایران اسلامی نشات گرفته از فطرت پاک انسانی است و هر چیزی که از این فطرت پاک تبعیت کند تمام نشدنی است.

جلال زاده عدم توجه به منابع غنی علمی و فرهنگی کشورمان را یکی از ضعف های موجود در این بخش دانست و یادآور شد: به دلیل گستردگی و سهولت در نحوه دسترسی به منابع علمی غرب از طریق اینترنت و غیره منابع غنی ایرانی اسلامی مورد غفلت واقع شده که باید بیش از پیش مورد بازبینی و تحقیق و تفحص قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به این که در استان آذربایجان غربی مشکل اعتبارات فرهنگی وجود ندارد گفت: ما دنبال ایده ها و طرح های ناب هستیم و از طرح های کارشناسانه فرهنگی حمایت می کنیم.