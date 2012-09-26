یاد امام و شهدا سرلوحه کارهای اجرایی مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی شامگاه سه شنبه در جمع اعضای بنیاد بین المللی اسرا در قم و دیدار مسئولان ورزشی و اجرایی مازندران و شهرستان آمل گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت مجاهدتها و ایستادگی امام راحل در برابر طاغوت با همراهی جوانان پاک و مردم غیرتمند این کشور، قدرتمند و با عزت است.



وی با بیان اینکه هم اکنون جوانان ایرانی با اتکا به توان فکری و روحیه جهادی می توانند ادامه دهنده راه امام خمینی (ره) و شهدا باشند، افزود: کشور پهناور ایران به برکت دین اسلام حفظ شده است و امام راحل با رهبری حیکمانه خود و مجاهدت جوانان این کشور که در راه اسلام و کشور جان خود را فدا کردند، شایسته ماندگاری است.



جوادی آملی در این دیدار که قاسم رضایی دارنده نشان طلای کشتی فرنگی المپیک لندن حضور داشت، کسب موفقیت و درخشش ورزشکاران ایرانی را برگرفته از خصلت ها و دلاوری های شهدا در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس دانست و ادامه داد: امروز قهرمانان ایران در مسابقات جهانی باید منش های پهلوانی را در کنار ورزش قهرمانی تقویت کنند.



جوادی آملی خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران که برای توضیحات روند اجرای سد هراز در این نشست حضور داشت، رعایت نکات دقیق و مطمئن در مراحل مختلف ساخت سد هراز را مورد تاکید قرار داد.



جوادی آملی با اشاره به برگزاری همایش ملی علامه محمد تقی آملی، توجه دادن به مفاخر وعلمای جهان اسلام را در جامعه ارزشمند خواند و گفت: شناسنامه هر شهری علما، دانشمندان و مفاخر آن هستند و از این حیث شهرستان آمل در جهان اسلام و ایران اسلامی سرآمد است.



وی از مرحوم شیخ طبری آملی به عنوان یکی از مفسران بزرگ جهان اسلام و مورد توجه جدی اهل تسنن یاد کرد و افزود: تفسیر طبری در جهان امروز زبانزد است و باید برای معرفی ایشان به نسل جوان و پژوهندگان جامعه تلاش بیشتری شود.