رقابت های دوچرخه سواری بین المللی کوهستان جام "آبیدر" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری بین المللی کوهستان با عنوان جام "آبیدر" با حضور تیم های شرکت کننده صبح چهارشنبه به مدت دو روز به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان کردستان در شهرستان سنندج آغاز شد.

در نخستین روز از این رقابت ها، 45 رکابزن در ماده کراس کانتری در پارک آبیدر سنندج تا دقایقی دیگر با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در این دوره از رقابت ها "فرهاد عصفوری"، "قدرت داودی"، "محمد عسگری"، "علیرضا مکوندی"، "ایرج امیرآخوری"، "مجتبی رحمانی"، "کامبیز عاشوری"، "فرهاد خزدوزی"، "فرهاد یاوریان"، "مسعود باطنی"، "جاوید مطلبی"، "بهرام علی قنبری"، "مهدی باطنی"، "محسن سلگی"، "سهراب درویشی"، "کوروش دوست"، "مصطفی امینی"، "حمید عطاالهی" و "اردشیر شمشکی" به عنوان داور حضور دارند.

نخستین دوره رقابت های دوچرخه سواری بین المللی کوهستان جام "آبیدر" با حضور تیم های داخلی ترافیک تهران، همدان، کردستان الف و ب، قزوین، اصفهان و سیستان و بلوچستان و تیم های خارجی از کشورهای لبنان، تیم باشگاهی زابژک اسلووانی و گرجستان برگزار می شود.

همچنین اتحادیه جهانی دوچرخه سواری "اوانجلوس دیامانتیدس" قبرسی را به عنوان سرداور این دوره از مسابقات معرفی کرده است.