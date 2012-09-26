وجود50هزار مسکن کم دوام روستایی/ فقدان نقشه ریزپهنه بندی در استان

خانی نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نوسازی و مقاوم سازی این منازل برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است که در این راستا نیازمند تعامل بیشتر روستاییان و مسئولان هستیم.

وی با اشاره به آغاز طرح بهسازی مسکن روستایی در کشور از سال74 ، بیان کرد: این طرح از سال 84 شتاب بیشتری به خود گرفت و طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه مقرر شد که با توجه به زلزله خیزبودن کشور، بافتهای فرسوده روستایی سریعا نوسازی و بهسازی شوند.

نوذری اظهار داشت: براین اساس در سطح این استان هم از سال 84 تاکنون نوسازی و بهسازی حدود 25 هزار واحد اجرایی شده که تاکنون حدود 23 هزار واحد پایان کار گرفته اند و در واحدهای مسکونی خود مستقر شده اند.

وی بیان داشت: همه ساختمانهایی که در این روستاها ساخته شده اند دارای ناظر بوده و دوره های آموزشی فنی برای صاحبان آنها برگزار شده است.

آمار دقیقی ازبافت فرسوده شهرهای زیر25 هزارنفر وجود ندارد

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد همچنین در خصوص بافتهای فرسوده شهر های زیر 25 هزار نفر استان گفت: بهسازی و مقاوم سازی مسکن در شهرهای 25 هزار نفر با طرح مسکن مهر آغاز شد اما با توجه به اینکه بنیاد مسکن، قائم مقام مسکن و شهرسازی در این شهرهاست، آمار دقیقی از میزان مسکن فرسوده در این شهرها وجودندارد.

وی تعداد شهرهای زیر 25 هزار نفر این استان را 13 شهر عنوان کرد و اظهار داشت: ارائه تسهیلات 20میلیون تومانی به صاحبان مسکن فرسوده در این شهرها از اقدامات این بنیاد است که در سال 89 و 90 سهم این استان حدود شش هزار واحد بوده است.

نوذری افزود: از این تعداد پنج هزار و 400 متقاضی بهسازی و مقاوم سازی مسکن به بانکهای عامل معرفی شدند.

این مسئول تصریح کرد: کار بیش از سه هزار و 400 واحد از این تعداد به اتمام رسیده و مردم در خانه های خود مستقر شده اند و بقیه هم در حال انجام است.

وی یادآور شد: اعتبارات سال 89 و 90 نوسازی و مقاوم سازی در این شهرها کاملا جذب و با متقاضیان انعقاد قرار داد شده است.

کهگیلویه و بویراحمد نقشه ریزپهنه بندی ندارد

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد همچنین با بیان اینکه برخی روستاها در معرض خطر رانش و سایر خطرات هستند، گفت: برخی از این روستاها باید جابجا شوند و و اکثر آنها با انجام تمهیدات عمرانی، نیاز به جابجایی ندارند.

وی بیان کرد: رانش و ریزش کوه به مرور زمان و براساس عوامل جوی اتفاق می افتد و خیلی قابل تشخیص نیست.

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: متاسفانه در استان نقشه جامع ریز پهنه بندی انجام نشده و محلهای پرخطر، کم خطر و بی خطر شناسایی و مشخص نشده اند.

وی تهیه و تدوین این نقشه را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: باید از طریق اعتبارات مدیریت بحران در این خصوص اقدام کرد.

نوذری تصریح کرد: با تهیه نقشه ریز پهنه بندی، آمار دقیق مناطق در معرض خطر مشخص می شود و در این صورت می توان بهتر برای پیشگیری از بحرانها و حوادث غیر مترقبه برنامه ریزی کرد.

وی افزود: همچنین تصمیم گیری برای مسئولین در خصوص توسعه مناطق، ساخت اماکن عمومی، نوع ساختمانها، جابجایی ها و .. راحت تر می شود.