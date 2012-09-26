به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک این نیرو در جمع خبرنگاران در خصوص تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران این تهدیدها را تازه ندانست و گفت: تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران مسئله تازه ای نیست هر چند در حال حاضر شدت گرفته است و این به خاطر آن است که این رژیم در حوزه ژئوپلیتیک روز به روز ضعیف تر می شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه دلیل دوم تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران بازسازی روحیه در ارتش این رژیم است، افزود: ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33 و 22 روزه تضعیف شده و تلفات زیادی را داده است و در حال حاضر توان عملیاتی از این ارتش گرفته شده است از این رو می خواهد مدام با طرح تهدیدهای نظامی علیه ایران روحیه خود را بازیابی کند.

پوردستان با بیان اینکه نیروهای مسلح هر گونه تهدیدهای هوایی و دریایی دشمن را رصد می کنند، افزود: بدون شک نیروهای مسلح در حال حاضر از آمادگی بالایی برخوردار هستند و به هر تهدید پاسخ محکم و کوبنده ای خواهند داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: با توجه به ضعف ارتش رژیم صهیونیستی و اقتدار ارتش ایران راهبرد دشمنان از تهدید سخت به تهدید نرم تغییر یافته است.

پوردستان در پاسخ به سئوالی در خصوص تانک ذوالفقار نیز افزود: این تانک در نیروی زمینی ساخته شده است و در حال حاضر از آمادگی بالایی برخوردار است و می تواند متناسب با تهدیدها عمل کند.

وی با بیان اینکه قابلیت های فنی تانک ذوالفقار افزایش یافته است، افزود: این تانک هم اکنون در تیراندازی، در حمل سلاح های پیشرفته و در جنگ های الکترونیکی از هوشمندی بالایی برخوردار است و می تواند در عرصه نبرد به خوبی ظاهر شود.