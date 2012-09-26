  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

گزارش خبری تصویری/

تظاهرات گسترده مردم اسپانیا با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد

تظاهرات گسترده مردم اسپانیا با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد

پلیس اسپانیا برای متفرق ساختن معترضین در مادرید از گلوله پلاستیکی استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان اسپانیایی زمانی روی داد که معترضین سعی در تخریب موانع تعبیه شده بر سر ورودی پارلمان اسپانیا را داشتند.
رسانه‌های کشور اسپانیا گزارش دادند که دست کم بیست نفر در اعتراضات روز گذشته دستگیر و بیش از ده‌ها نفر نیز مجروح شده‌اند. با خروج نمایندگان از پارلمان، معترضین نیز به اعتراض خود پایان دادند. اعتراض "اشغال پارلمان" به دلیل تصمیم دولت اسپانیا برای اجرای طرح‌های ریاضتی جدید در این کشور است.
 

 

این اعتراضات در شرایطی صورت می‌پذیرد که اسپانیا برای دومین بار در سه سال گذشته با رکود مواجه شده است. دولت راخوی نخست وزیر اسپانیا در تلاش است تا کسری بودجه خود را در سال 2012 به 6.3  و در سال 2013 به 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی خود برساند. هم اکنون نرخ بیکاری در اسپانیا به 25 درصد رسیده است.
 

کد مطلب 1705391

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