نماینده مجلس سوریه: به نمایندگی از مسیحیان سوریه اهانتها به پیامبر اسلام را محکوم می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه نشست نمایندگان پارلمان سوریه با علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در ساختمان دبیرخانه این مجمع در تهران برگزار شد.در این دیدار 10 نفر از اعضای ارشد پارلمان سوریه حضور داشتند.

در حاشیه این نشست "ماریا سعاده" نماینده مسیحی پارلمان سوریه در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت : من به عنوان نماینده مسیحیان در سوریه اهانتها به ساحت رسول گرامی اسلام(ص) را محکوم می کنم.



وی تاکید کرد: ادیان الهی و پیامبران برای همه مسیحیان مورد احترام هستند و اقدامات اخیر به طور کامل از سوی مسیحیان سوری محکوم است.



خاطرنشان می شود اخیرا انتشار فیلمی موهن به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) خشم مسلمانان و دیگر پیروان ادیان الهی در جهان را برانگیخت.



برخی معتقدند با توجه به همزمانی این اقدام با سفیر اخیر پاپ بندیکت شانزدهم به لبنان، جریانهایی مشکوک در تلاش برای تفرقه افکنی میان مسلمانان و مسیحیان بوده اند.



این در حالی است که نگاهی عمق این ماجرا به خوبی دست داشتن صهیونیستها در آن را بر ملا کرده است.