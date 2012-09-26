تجمع ائمه جماعات استان تهران در محکومیت فیلم موهن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوانی که از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد آمده است؛ در این تجمع نوای محبت و تولی خویش را در زیارت آن حضرت با صدای اعتراض توفنده خود در هم خواهیم آمیخت. علمای بزرگوار و ائمه جماعات ام القرای جهان اسلام، این سربازان مکتب پیامبر(ص) و قرآن و اهل بیت(ع)، قرآن در دست گرفته و با بهره مندی از توشه های معنوی دهه کرامت و عنایات رضوی، میثاق ابدی خود را با قرآن مجید و واسطه نزول آن اعلام خواهند داشت.

این مراسم از ساعت 9:30 صبح در مقابل مسجد امام جعفر صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار می شود.

آیت الله مهدوی کنی نیز در پیامی از ائمه جماعات استان تهران، علما، فضلا، خطبا و وعاظ حوزه های علمیه ام القرای جهان اسلام خواسته تا در این تجمع شرکت کنند و حضوری پرشور و فعال داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرده است که این حرکت مقدس در استانها و شهرستان های دیگر ادامه یابد و مساجد تهران و کشور به عنوان بزرگ ترین شبکه مذهبی ایران اسلامی، تبدیل به پایگاه نشر معارف الهی و آموزه های حیاتبخش مکتب پیامیر اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) گردند.