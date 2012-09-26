  1. دين، حوزه، انديشه
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

شنبه 8 مهر؛

تجمع ائمه جماعات استان تهران در محکومیت فیلم موهن برگزار می شود

تجمع ائمه جماعات استان تهران در محکومیت فیلم موهن برگزار می شود

تجمع گسترده و بزرگ ائمه جماعات استان تهران با عنوان میثاق با رسول الله(ص)، شنبه 8 مهرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوانی که از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد آمده است؛ در این تجمع نوای محبت و تولی خویش را در زیارت آن حضرت با صدای اعتراض توفنده خود در هم خواهیم آمیخت. علمای بزرگوار و ائمه جماعات ام القرای جهان اسلام، این سربازان مکتب پیامبر(ص) و قرآن و اهل بیت(ع)، قرآن در دست گرفته و با بهره مندی از توشه های معنوی دهه کرامت و عنایات رضوی، میثاق ابدی خود را با قرآن مجید و واسطه نزول آن اعلام خواهند داشت.

این مراسم از ساعت 9:30 صبح در مقابل مسجد امام جعفر صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار می شود.

آیت الله مهدوی کنی نیز در پیامی از ائمه جماعات استان تهران، علما، فضلا، خطبا و وعاظ حوزه های علمیه ام القرای جهان اسلام خواسته تا در این تجمع شرکت کنند و حضوری پرشور و فعال داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرده است که این حرکت مقدس در استانها و شهرستان های دیگر ادامه یابد و مساجد تهران و کشور به عنوان بزرگ ترین شبکه مذهبی ایران اسلامی، تبدیل به پایگاه نشر معارف الهی و آموزه های حیاتبخش مکتب پیامیر اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) گردند.

کد مطلب 1705416

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