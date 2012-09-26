ارادت مردم ایلام به امام رضا(ع)/ سایه خورشید به استان طراوت بخشید

به گزارش خبرنگار مهر آن طور که بزرگان نقل می کنند در زمان های بسیار قدیم که وسائل تردد کم بوده است مردم استان ایلام حتی با فاصله چند هزار کیلومتری به بارگاه امام رضا مشرف می شدند.

علاقه و ارادت مردم استان ایلام به امام رضا (ع) طوری شده بود که در چند سال گذشته پرواز مستقیم هواپیما هم جوابگوی تردد زائران نبود.

هم اکنون با آمدن کاروان سایه خورشید در استان ایلام مردم استان با علاقه و ارادت خود به این امام معصوم سعی بر نشان دادن احساسات خود دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام از برگزاری جشن زیر سایه خورشید به صورت همزمان در چهار امامزاده این استان با حضور خدام حرم مطهر رضوی خبر داد.

جواد نوری گفت: این جشن در شب میلاد امام رضا(ع) در امامزاده سید عبدالله (ع) ایوان، امامزاده پیرمحمد(ع) ملکشاهی، امامزاده سید حسن(ع) مهران و امامزاده علی صالح (ع) برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: این جشن به مناسبت دهه کرامت در این اماکن متبرکه برگزار و در این آیین از کاروان رضوی و پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) استقبال می شود.