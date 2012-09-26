مسئولان از حفر چاه های غیر مجاز در جنوب کرمان جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار سه شنبه شب در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جنوب کرمان گفت: باید مسئولین با جدیت بیشتری از حفر چاههای غیر مجاز در جنوب استان کرمان جلوگیری کنند.

وی با اشاره به برداشت های بی رویه از سفره های آب زیرزمینی گفت: با عاملان حفر چاه های غیر مجاز به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به قاچاق سوخت در این منطقه ابراز داشت: اقدامات خوبی از سوی نیروی انتظامی انجام شده که باعث کاهش این پدیده شده است.

نجار بر لزوم اجرای طرح شبنم در جنوب استان کرمان تاکید کرد و افزود: اجرای این طرح به منظور کاهش میزان قاچاق کالا در جنوب کرمان ضروری است.

استاندار کرمان بیان داشت: اجرای طرح شبنم باعث می شود که خریداران با اطمینان بیشتری کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان بر لزوم حمایت از کالاهای ملی تاکید و تصریح کرد: باید همه دستگاهها با همکاری یکدیگر و با تمام توان با قاچاق کالا جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: قاچاق کالا اثرات مخربی بر حوزه تولید و تجارت دارد.