چهار ماه انتظار به سر رسید/ توافق اعضای شورا برای انتخاب شهردار کوهدشت

رستم محمدی عضو شورای اسلامی شهر کوهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: اعضای شورای شهر به توافق رسیدیم تا از بین چند گزینه پیشنهادی "محمد حسین پور" سرپرست سابق شهرداری خرم آباد را به عنوان شهردار کوهدشت معرفی کنیم.

وی ادامه داد: تا صدور حکم از سوی فرمانداری کوهدشت و استانداری لرستان کامران کوشکی سرپرستی شهرداری را در اختیار خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر کوهدشت گفت: انتخاب کامران کوشکی به عنوان سرپرست شهرداری کوهدشت در راستای جبران کارهای عقب افتاده شهرداری بوده است.

محمدی از استاندار لرستان درخواست کرد نسبت به صدور حکم شهردار جدید کوهدشت همکاری لازم را داشته باشد چرا که مردم کوهدشت از نبود شهردار در رنجند.