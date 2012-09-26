به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا طی روزهای هفتم تا نهم مهرماه به میزبانی چین تایپه برگزار خواهد شد و تیم های ملی ایران با ترکیبی کامل در این مسابقات به روی تاتامی خواهند رفت.



"مهری مهری پور" بانوی داور ایرانی است که در این دوره از مسابقات تیم ملی جودو را همراهی کرده و با حجاب اسلامی قضاوت خواهد کرد. ضمن اینکه محمد علی رستگار و آرش میراسماعیلی رئیس و نایب رئیس فدراسیون اعضای تیم ملی را در این سفر همراهی خواهند کرد. ضمن اینکه دکتر بهرامی نژاد نیز به عنوان پزشک در کنار تیم ملی خواهد بود.



فاطمه زمانی(40- کیلوگرم از سمنان)، لیلا سیاهپوشی(44- کیلوگرم از همدان)، صدیقه قاسم زاده(48- کیلوگرم از آذربایجانشرقی)، فاطمه حیدری(52-کیلوگرم از همدان)، فاطمه مسافرسرگشته(57- کیلوگرم از تهران)، زهرا خیرکش( 63- کیلوگرم از کرمانشاه) و زهرا باقری(63+ کیلوگرم از لرستان) در ترکیب تیم جودو نوجوانان (بانوان) به دیدار رقبای آسیایی خود می روند.

تیم جودو جوانان(بانوان) هم با ترکیب طاهره آذر پیوند(44- کیلوگرم از کهکیلویه) ، غزل یغما(48- کیلوگرم از لرستان) ، سمیه رستمی(52- کیلوگرم از چهارمحال بختیاری) ، زهرا نادری(57- کیلوگرم از چهارمحال)، دنیا آقایی(63- کیلوگرم از سمنان)، صبا کرمعلی(73- کیلوگرم از همدان)، زینب جلالوند(78- کیلوکرم از همدان) و فهیمه ده پهلوان(78+ کیلوگرم از همدان) به میدان می روند.



این تیم را مریم ولی بهاروندی از لرستان به عنوان سرمربی، تکتم بیدل از خراسان رضوی و مژگان کولیوند از همدان به عنوان مربی همراهی خواهند کرد.



در ترکیب تیم ملی نوجوانان (پسران) محمد رشنو نژاد(50- کیلوگرم از خوزستان)، رضا میرالی رستمی(55- کیلوگرم از خوزستان)، مهدی فتحی پور( 60- کیلوگرم از فارس)، ایمان نیک اقبال(66- کیلوگرم از اصفهان)، سبحان رسولی(73- کیلوگرم از تهران)، رامین صفویه(81- کیلوگرم از قزوین) و حسین عربی(81+ کیلوگرماز تهران) حضور خواهند داشت.



هدایت این را احمد کاظمی به عنوان سرمربی، مسعود ابدی نقش به همراه رضا چاه خندق به عنوان مربی برعهده خواهند داشت.



احمد قاسمی (55- کیلوگرم از تهران)، محمد محمدی بریمانلو( 60- کیلوگرم از خراسان شمالی)، بهزاد محرمی(66- کیلوگرم از قزوین)، حمید رضا خطیبی(73- کیلوگرم از گیلان)، حسین خدامرادی(81- کیلوگرم از تهران)، سید محمد موسوی(90- کیلوگرم از مازندران)، شایان نصیرپور(100- کیلوگرم از تهران) و فرشاد پیری پور (100+ کیلوگرم از ایلام) در قالب تیم جوانان با هدایت عطاالله عباس نژاد به عنوان سرمربی و علی معلومات به عنوان مربی در این مسابقات شرکت خواهند داشت.

ششمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان و سیزدهمین دوره رقابتهای جوانان آسیا هفتم تا نهم مهرماه در چین تایپه برگزار می شود.