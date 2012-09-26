قانونگذاران روسی خواستار حبس افراد توهین کننده به مقدسات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانونگذاران روسیه خواهان آن هستند تا افرادی که به باورهای مذهبی و دینی توهین می کنند، زندانی شوند.

دومای دولتی روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کشتن رهبران روحانی، تخریب اماکن مذعبی ، کلیساها و اموال آنها و توهین و اقدامات خرابکارانه تهدیدی برای امنیت روسیه هستند و باید با آنها مقابله شود.

این درخواست در واکنش به اقدام چندی پیش یک گروه از دختران روسی به نام "پوسی رایوت" صورت گرفت.

این گروه در اقدامی توهین آمیز کلیسا را مورد هتک قرار داده بودند.

گرچه در بیانیه واژه "توهین به ادیان" و لزوم مقابله با آن ذکر شده قید اما هنوز مشخص نیست که آیا قانونی که قانونگذاران به دنبال آن هستند شامل مجازات برای توهین به دیگر ادیان هم می شود یا خیر.