سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به عراق/ احمدی نژاد طی ماه جاری به بغداد می رود

حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان در مهر ماه به منظور دیدار با جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق به این کشور سفر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دوره درمان رئیس جمهور عراق به پایان رسیده است، اظهار داشت: طالبانی به زودی به عراق باز خواهد گشت و زمان سفر رئیس جمهور کشورمان را با وی هماهنگ می کنیم.

دانایی فر، سفر رئیس جمهور را در راستای دیدارهای دو جانبه دو کشور عنوان کرد و افزود: روابط بین ایران و عراق در سطح بسیاری خوبی قرار دارد و در سفر رئیس جمهور به عراق در همه زمینه ها و سطوح بحث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مباحث اقتصادی و سیاسی فیمابین و موضوعات گردشگری در این سفر بررسی خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق باعث افزایش بیشتر روابط شود.

دانایی فر همچنین از سفر احمد وحیدی، وزیر دفاع کشورمان به عراق نیز خبر داد و گفت: وزیر دفاع تا چند روز آینده به عراق سفر می کند و میزبان وی در این کشور سرپرست وزارت دفاع عراق خواهد بود.

وی ادامه داد: در این سفر نیز موضوعاتی مانند آموزش و همکاری های نظامی، موضوع تجهیزات ، بازسازی میادین مین از دوران جنگ تحمیلی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

علائم و تغییری در روند تروریستی منافقین مشاهده نکردیم

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در پاسخ به سئوالی درباره خروج منافقین از لیست تروریست های آمریکا ، بیان کرد: منافقین از نگاه ما گروه تروریستی بوده وهستند و ما علائم و تغییری در روند تروریستی آنها مشاهده نکردیم.

وی ادامه داد: اینکه دولت آمریکا منافقین را از لیست خود خارج کرده است و در دیدگاه قبلی خود تغییر ایجاد کرده ، برای ما نیز جای تعجب دارد.

دانایی فر با بیان اینکه در این اقدام آمریکایی ها دو دلیل می تواند وجود داشته باشد، بیان کرد: یک دلیلی می تواند این باشد که آمریکا به تروریست ها تمایل پیدا کرده است که در این مورد شواهدی که از گذشته نیز داشته ایم این موضوع را به اثبات می رساند.

وی درباره دلیل دوم گفت:اعمال نفودهایی شده و گزارش هایی داده شده است و احتمالا تصمیم نادرستی درباره این گروهک تروریستی گرفته شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق تصریح کرد: به هر حال اگر هر یک از این دلایل در تصمیم آمریکا نقش داشته باشد، برای ما جای تعجب و ابهام دارد.