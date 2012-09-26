ارایه تسهیلات 106 میلیارد ریالی به نانواها/سهم هر نانوایی تهرانی 15 میلیون تومان

عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: نوسازی واحدهای نانوایی یکی از طرح‌های سلامت محور دولت جهت ارتقای سلامت و کیفیت نان تولیدی درکشور است که از سال 84 با پیگیری‌های مستمر این شرکت عملیاتی شده و با تخصیص اعتبارات لازم به واحدهای نانوایی، تا کنون ادامه دارد.



معاون صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی شامل بازسازی فیزیکی، ایجاد امکانات و سرویس‌های بهداشتی و خرید تجهیزات جدید است، افزود: از حدود 106 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص داده شده به این امر در سال گذشته، 100 درصد از این اعتبار جهت نوسازی این واحدها در کشور جذب شده است.



وی درخصوص نحوه تخصیص اعتبار و تسهیلات لازم در سطح کلان و شرایط دریافت تسهیلات، تصریح کرد: هر استان به نسبت تعداد واحدهای تولید نان موجود، از اعتبارات و تسهیلات بهسازی برخوردار می‌شود و هر واحد نانوایی بر اساس گزارشات متصدیان و بررسی کارشناسان این شرکت و برآورد هزینه جهت دریافت تسهیلات، به بانک عامل معرفی می‌شود.



مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، همچنین سقف پرداخت تسهیلات اعطایی را جهت نوسازی و بهسازی نانوائی‌ها در مراکز استانها 150 میلیون ریال و در سایر شهرستانها 100میلیون ریال اعلام کرد.



به گفته قبادی، در سال جاری نیز مبلغی حدود 11 میلیارد ریال تسهیلات به این امر اختصاص یافته که واگذاری تسهیلات به واحدهای واجد شرایط در کشور ادامه دارد.



قبادی با اشاره به خواست مردم مبنی بر مصرف نان سالم و نانی که با استانداردهای بهداشتی به عمل آمده باشد، توجه به ماده 110 قانون برنامه پنجساله پنجم و تحقق آن را از برنامه های مهم پیش رو دانست و گفت: تمامی تلاش، مصروف جلب رضایت شهروندان است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از اقدامات انجام شده در سالهای گذشته در خصوص بهسازی نانوایی‌ها گزارش داد و اظهار کرد: از سال 84 تا 89 مبلغ حدود 645 میلیارد ریال در سراسر کشور به این طرح اختصاص داده شده بود که حدود 72 درصد از کل این اعتبار، جهت عملیات نوسازی و بهسازی نانوایی‌ها محقق شده و تعداد 14 هزار و 78 واحد نانوایی با دریافت این تسهیلات، مشمول نوسازی شدند.