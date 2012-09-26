  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

ایندیپندنت بررسی کرد/

ضرر 5 میلیارد پوندی انگلیس به دلیل بحران در بخش خدمات تامین اجتماعی

ضرر 5 میلیارد پوندی انگلیس به دلیل بحران در بخش خدمات تامین اجتماعی

به دلیل وجود بحران در منابع بخش تامین انگلیس، اقتصاد ضعیف و شکننده این کشور سالانه 5 میلیارد پوند هزینه پرداخت می‌کند. .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بسیاری از شهروندان انگلیسی به دلیل ترک مشاغل خود برای سرپرستی از خویشاوندان سالخورده یا بیمار مبلغی در حدود 4 میلیارد پوند از دست می‌دهند.  در واقع، این مبلغ به هیچ عنوان دیگر وارد چرخه اقتصادی انگلیس نمی‌شود. همچنین وزارت خزانه داری انگلیس نیز از دریافت 1 میلیارد پوند مالیات محروم می‌شود.

این میزان هزینه معادل 0.3 درصد تولید ناخالص داخلی انگلیس است. در سال 2011-2010 بیش از سیصدهزار نفر در انگلیس با هدف مراقبت از خویشاوندانشان، مشاغل خود را ترک کرده‌اند. این آمار به دلیل کاهش بودجه بخش خدمات درمانی در حال افزایش است.

مسئولان بخش تامین خدمات اجتماعی اعلام کرده‌اند که به رغم افزایش تعداد افراد سالخورده در انگلیس، بودجه بخش خدمات اجتماعی با کاهش رو به رو شده است

کد مطلب 1705432

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