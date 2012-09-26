طرد 16 هزار تبعه غیر مجاز از کشور در یک ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارغلام نبی کوهکن در تشریح این خبر گفت: مرزداران استان مستقر در هنگ ها و یگان های تکاوری و رزمی، از طریق گشت های مرزی، اجرای کمین، کنترل طول نوار مرزی و اقدامات اطلاعاتی گسترده، به مقابله با فعالیت های غیر قانونی قاچاقچیان پرداخته و در یک ماه گذشته موفق به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و سوخت قاچاق شدند.

وی در خصوص اقدامات مرزداران این استان در راستای مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: ماموران مرزی با کنترل دقیق مسیرهای مواصلاتی مانع از تردد هرگونه خودرو، موتورسیکلت و عابران کوله باری به کشور شدند.

این مقام انتظامی، تصریح کرد: در اقدامی غافلگیرانه، ماموران ما طی یک ماه گذشته، 7 دستگاه خودرو را توقیف و 19 قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند که در این رابطه 3 تن و 756 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری 284 نفر به اتهام قاچاق سوخت طی این مدت، تصریح کرد: با توقیف 279 دستگاه خودرو و شناور، 289 هزار و 530 لیتر انواع مواد سوختی قاچاق از متهمان کشف و ضبط شد.

سردار کوهکن گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مرزداران این فرماندهی موفق شدند، مقدار یک هزار و 666 کیلو گرم برنج، 3هزار و 107 کیلوگرم چای، یک هزار و 330 راس احشام، 5 هزار و 256 پاکت سیگار و 114 عدد سیلندر گاز را از قاچاقچیان کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از حضور اتباع بیگانه و عابران غیر مجاز طی یک ماه گذشته خبر داد و بیان داشت: در راستای مقابله با متجاوزان مرزی و برخورد با هرگونه تردد های غیرمجاز، مرزداران پرتلاش این فرماندهی موفق شدند، در این مدت بیش از 5 هزار نفر از اتباع بیگانه و عابران که به صورت غیرقانونی قصد ورود به داخل کشور داشتند را شناسائی و دستگیر کنند که در همین ارتباط بیش از 16 هزار نفر از کشور طرد شدند.



