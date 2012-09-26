  1. فرهنگ و ادب
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

دیسنی فیلم جدید تیم برتون را کتاب کرد

دیسنی فیلم جدید تیم برتون را کتاب کرد

کتابی از مراحل ساخت فیلم انیمیشن «فرانکن وینی» اثر جدید تیم برتون کارگردان مشهور آمریکایی و خالق آثاری چون «آلیس در سرزمین عجایب» از سوی انتشارات کمپانی دیسنی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، روز دوشنبه هفته آینده، دیزنی پابلیشینگ، واحد انتشارات کمپانی والت دیسنی، «فرانکن وینی: کتابی هیجان‌آور» را منتشر می‌کند.

این کتاب دیجیتال که در آی بوک استور اپل به صورت رایگان قرار دارد، شامل تصاویری از پشت صحنه و عکس‌های این انیمشن تولیدی است، که خوانندگان کتاب را از نقاشی به صفحه نمایش می‌برد. این نسخه همچنین شامل موسیقی، ویدیو و مصاحبه‌هایی با چند تن از سازندگان فیلم از جمله تیم برتون است.

اندرو شوگرمن، معاون اجرایی دیسنی پابلیشینگ گفت: «فرانکن وینی به ما این فرصت را داد تا بتوانیم به خوانندگانمان پشت صحنه ساخت یک فیلم را نشان دهیم. برای نمایش پروسه خلاقانه و مراحل نوشتن شدن داستان به صورت تصویری، انیمیشن‌هایی به وجود آمدند تا تصویرسازی‌های اولیه را همراهی کنند».

کتاب همچنین شامل مقدمه‌ای است که توسط ماریت لاندو بازیگری که در چندین فیلم تیم برتون، از جمله فرانکن وینی بازی کرده نوشته شده است.

این فیلم انیمیشن پنجم اکتبر (14 مهر) در سینماها اکران می‌شود.

کد مطلب 1705434

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