زنگ جشن عاطفه ها با صدای نقاره امام رضا(ع) در مدارس کشور نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) صبح چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ جشن عاطفه ها، گفت: این مراسم در بیش از 100 هزار مدرسه سراسر کشور برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه در جشن امسال کمک به دانش آموزان مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: امسال هجدهمین سال است که جشن عاطفه ها از سوی کمیته امداد در سراسر کشور برگزار می شود که در این خصوص صدا و سیما، سازمان بسیج مستضعفین و وزارت آموزش و پرورش نیز با این نهاد همکاری دارند.

ستاری گفت: جشن عاطفه ها از 5 مهرماه به مدت سه روز با شعار "دانش آموزباوری و دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" در کنار شعار همیشگی مبنی بر اینکه "همه کودکان را فرزندان خود بدانیم" برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها در 100هزار مدرسه در سراسر کشور اجرایی می شود، افزود: بیش از 15هزار پایگاه در سراسر کشور روز پنجشنبه 6 مهر ماه جاری نیز پذیرای اخذ کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها هستند.

ستاری خاطر نشان کرد: همچنین در 7 مهرماه پایگاههای نماز جمعه و مسیرهای راهپیمایی خانواده ها در سراسر کشور به جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها خواهند پرداخت.