شناسایی و تعیین تکلیف کمپ های غیر مجاز استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دستور وزیر کشور و دبیرکل ستاد، جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی در شورا هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرزبرگزار شد.

بابک دین‌پرست در این جلسه علاوه بر تشریح اولویت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال‌جاری در حوزه‌های مختلف، بر اجرای دقیق آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ماده‌های 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص نحوه تاسیس، راه‌اندازی و فعالیت مراکز درمان معتادان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، شناسائی و تعیین تکلیف قانونی کمپ‌های غیر مجاز و ضرورت برنامه‌ریزی و فعال‌شدن کمیته‌های تخصصی استان در جهت برخورد جدی با باندهای قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها و اجرای دقیق برنامه‌های مصوب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد تاکید کرد.

در پایان جلسه نیز نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استانی عضو و مرتبط با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان البرز گزارش از عملکرد دستگاه خود ارائه کردند و همچنین تصمیمات لازم در خصوص تقویت روند مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در سطح استان البرز اتخاذ شد.